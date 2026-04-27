グラビアアイドル・三橋くんが25日、自身のX(旧ツイッター)を更新。訪れた「ニコニコ超会議2026」について報告した。



【写真】目の前に迫るむっちむち 目のやり場に困っちゃう

三橋くんは千葉・幕張メッセで25、26日に開催されたイベントの「マシェブラブース in ニコニコ超会議2026 超モデル撮影イベント」に登場。タレントの大原かおりと配信番組に出演し、撮影会にも参加した。



Xに「超撮影会ブース大反響うれしいです」と記し、三橋くんは猫耳のショットを投稿。丈の短いスカートから太ももが目の前に迫ってくるような迫力たっぷりの姿を披露した。3月12日には「ふつうに歩いてただけなのに下着がはち切れました」と衝撃の告白をしていたが、前が大きめにあいたトップスもドキドキさせる。



来場したファンからは「始まる前から大混雑ですごかった」の証言も。他の追随を許さない衝撃のカットに、「ボタンが弾け飛びそうであります」「めちゃめちゃ可愛すぎる」「行けた人羨ましい以上です」など興奮さめやらぬ反応が多数寄せられていた。



三橋くんは3月20日にはSNSで6年制の薬科大学卒業を報告。28日には「111回薬剤師国家試験『合格』しました」と、宣言通りに薬剤師×グラビアタレントの二刀流を実現させたことを伝えている。5月15日にはデジタル加工なしの1st写真集「no lies」(トランスワールドジャパン)を発売する。



（よろず～ニュース編集部）