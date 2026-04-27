『CDTVライブ！ライブ！』5・11放送 宇多田ヒカルは豪華3曲を披露【出演アーティスト・楽曲】
TBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』が、5月11日後7時から生放送される。宇多田ヒカルやSEKAI NO OWARIら豪華アーティストが出演し、話題曲の数々を披露する。
【写真】セカオワ、自宅リビング＆スタジオ貴重写真公開
大反響企画「マンスリーライブ！」では、SEKAI NO OWARIが2週目として登場。「眠り姫」「Habit」「RAIN」の代表曲3曲をフルサイズでパフォーマンスし、1ヶ月にわたり計12曲を届ける企画の一環として注目を集める。
宇多田ヒカルは「パッパパラダイス」「Flavor Of Life-Ballad Version」「One Last Kiss」の3曲を披露。「パッパパラダイス」はテレビ初披露となり、「Flavor Of Life-Ballad Version」はこの日のための特別アレンジで届けられる。
さらに、大森元貴は最新曲「催し」をフルサイズで披露。LiSAは劇場アニメ主題歌「YES」、TOMORROW X TOGETHERは日本のテレビで初となる「Stick With You」をパフォーマンスする。
BE:FIRSTは「Rondo」、森山直太朗はドラマ『田鎖ブラザーズ』の主題歌「愛々」をそれぞれテレビ初披露。話題曲が並ぶラインナップとなる。
また、“おかわりライブ！”企画では、Juice=JuiceがSNSで話題の「盛れ！ミ・アモーレ」を再びフルサイズで披露する
■出演アーティスト・楽曲 (※アーティスト名50音順)
宇多田ヒカル「パッパパラダイス」「Flavor Of Life-Ballad Version」「One Last Kiss」
大森元貴「催し」
TOMORROW X TOGETHER「Stick With You」
BE:FIRST「Rondo」
森山直太朗「愛々」
LiSA「YES」
【マンスリーライブ！】
SEKAI NO OWARI「眠り姫」「Habit」「RAIN」
【おかわりライブ！】
Juice=Juice「盛れ！ミ・アモーレ」
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宇多田ヒカルは「パッパパラダイス」「Flavor Of Life-Ballad Version」「One Last Kiss」の3曲を披露。「パッパパラダイス」はテレビ初披露となり、「Flavor Of Life-Ballad Version」はこの日のための特別アレンジで届けられる。
BE:FIRSTは「Rondo」、森山直太朗はドラマ『田鎖ブラザーズ』の主題歌「愛々」をそれぞれテレビ初披露。話題曲が並ぶラインナップとなる。
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■出演アーティスト・楽曲 (※アーティスト名50音順)
宇多田ヒカル「パッパパラダイス」「Flavor Of Life-Ballad Version」「One Last Kiss」
大森元貴「催し」
TOMORROW X TOGETHER「Stick With You」
BE:FIRST「Rondo」
森山直太朗「愛々」
LiSA「YES」
【マンスリーライブ！】
SEKAI NO OWARI「眠り姫」「Habit」「RAIN」
【おかわりライブ！】
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