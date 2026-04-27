花王のベースメイクブランドである「Primavista」は、第1弾として化粧下地「スキンプロテクトベース 皮脂くずれ防止 UV50 EX」のポケモンスペシャルパッケージ全4色を5月9日から、第2弾として洗顔料「プレメイクアップ ジェルウォッシュ」のポケモンスペシャルパッケージを7月11日から、全国のドラッグストア・大型スーパー・ECサイトのプリマヴィスタ取り扱い店舗で数量限定（取り扱い店舗には限りがある）で販売する。

この夏、プリマヴィスタは「好きな肌と、ずっと」をテーマに、前向きな毎日を応援するポケモンスペシャルパッケージを限定発売する。第一弾では、皮脂テカリからも乾燥感からも守りぬく、SPF50のUV下地、第二弾では、肌をつるんと洗い上げベースメイクのノリ・モチを高める洗顔料が登場する。



「スキンプロテクトベース 皮脂くずれ防止 UV50 EX」

皮脂テカリからも乾燥感からも、守りぬくくずれ防止のUV下地は、プリマヴィスタ独自開発”オールデイプロテクト処方”採用で、日中のどんな場面でも、1日中（朝塗布してから夕方落とすまで）プロテクトする。毛穴を感じない、素肌質感美が“心地よく”つづく。外出が多くなるこれからの季節におすすめだとか。

洗顔料は、洗うだけで、つるんともっちりしたなめらかな肌に整え、ベースメイクのノリ・モチがアップする、プレメイクアップ洗顔とのこと。「除去して、補う。」花王独自の2つの技術を搭載している。

［小売価格］

プリマヴィスタ スキンプロテクトベース 皮脂くずれ防止 UV50 EX ベージュ（ミュウ）：3080円

プリマヴィスタ スキンプロテクトベース 皮脂くずれ防止 UV50 EX ラベンダー（プリン）：3080円

プリマヴィスタ スキンプロテクトベース 皮脂くずれ防止 UV50 EX フレッシュグリーン（ピッピ）：3080円

プリマヴィスタ スキンプロテクトベース 皮脂くずれ防止 UV50 EX クリアブルー（ヤドン）：3080円

プリマヴィスタ プレメイクアップ ジェルウォッシュ（ニンフィア）：2420円

（すべて税込）

［発売日］5月9日（土）

花王＝https://www.kao.com/jp