もうすぐゴールデンウィーク。家族や友達と集まることも多いですが、そんな時は、おいしい料理をお腹いっぱい食べたいですよね。



そこで、このゴールデンウィークに、みんなでお得にわいわい楽しめる“進化系の食べ放題”を大調査。



静岡県内に9店舗を展開する「和食さと」の食べ放題では、大谷選手もビックリ“二刀流”の進化系焼肉が登場。





（客）「聞いたことないですよね」（客）「画期的だなと思いました」（客）「いいアイデアだなと思います」さらに130種類以上のメニューから、スタッフおススメのトップ3を発表。そして県内にまだ1店舗ですが、今、大注目の焼肉と寿司の食べ放題「カルビッシュ」。メジャーリーガー顔負けのエンタメ要素が詰まったド派手なメニューに、何と、今だけ。まさかのうなぎ食べ放題が。（客）「めっちゃおいしいです」（客）「値段的にも優しいですね」（客）「幸せになるために来てますから」一体、なぜ、これだけのメニューを食べ放題で提供できるのでしょうか。ゴールデンウィークにみんなで楽しめる“進化系”食べ放題。その人気の秘密に迫ります。ゴールデンウィークにみんなでお得にわいわい楽しめる“進化系の食べ放題”を調査。まずは、全国に200店舗以上、静岡県内にも9店舗を展開する「和食さと」。明るい店内には広いテーブル席はもちろん個室まであり、家族みんなで楽しめるファミリーレストランです。「和食さと」と言えば、しゃぶしゃぶやすき焼きの食べ放題が人気ですが、実は、もう一つあるんです。それは？？（和食さと 山西さん）「『さと式焼肉』という『和食さと』オリジナルの焼肉食べ放題が人気メニューとなっております」“さと式焼肉”とは？その秘密はこの鉄板にあるようです。（和食さと 山西さん）「焼肉とお鍋を同時に楽しめる特別なお鍋となっております」なんと、この鉄板中央は焼肉エリア、その周りは鍋エリアになっていて、焼肉と鍋を同時に楽しめるのです。焼肉の途中に、さっぱりとかつおだしの鍋で野菜やしゃぶしゃぶもいただく。これぞまさしく二刀流。また、さと式焼肉にはもう一つの特長が。（和食さと 山西さん）「焼肉を焼いた溝からお肉の脂がスープになじんで、お鍋の方もうま味が増していくというメリットがあります」これは、タイのムーガタという料理にヒントを得たといいます。しかも肉の種類も豊富で、焼肉としゃぶしゃぶ合わせて何と19種類も食べ放題なんです。「さと式焼肉」を体験した人は？（客）「男衆がいる時は焼肉の方が良いんですけど、女性陣はやっぱりしゃぶしゃぶとかヘルシーな方がいいのかなと。いいアイデアだなと」（客）「もう最高っす」（客）「画期的だなと思いました。焼肉も好きなんですけど、しゃぶしゃぶとか野菜も一緒に食べられるというのは経験したことが無かったので」（客）「おいしい」でも、驚くのはこれだけではありません。食べ放題メニューには様々なフードメニューも含まれ、全部で130種類以上。人気のすしは、にぎりや手巻きなどバラエティに富んだメニューが26種類も。と…ここで、「和食さと」のスタッフがおすすめするフードメニュートップ3を発表！第3位は「茶わん蒸し」。店内で蒸しあげるため、優しい出汁と鶏やシイタケのうま味も調和した大人気メニューです。第2位は「さとチキ」。オリジナルのスパイスミックスを使用したフライドチキンで外はパリッと、中はとてもジューシー。子どもから大人まで大人気です。そして…。（和食さと 山西さん）「第1位は天ぷら5種盛り合わせです。和食の人気商品といえば『天ぷら』です。年間百万食以上の海老天を提供していて『てんぷら』は『さと』自慢の一品です」その他にも、様々なトッピング楽しめるソフトクリームも食べ放題。家族みんなでおいしく目いっぱい楽しめて、「さと式焼肉」食べ放題の牛＆豚プレミアムコースは4279円と、とてもお得。しかも小学生は半額です。しかし…なぜこれだけお得な価格で、これほどのメニューを提供できるのでしょうか？（和食さと 山西さん）「ファミリーレストランとして、お子様からご年配の方まで幅広い層の方々にお楽しみいただけるようメニューをたくさん取りそろえています」どの世代が一緒でも、みんなで楽しんでもらいたいという思いが込められていたのです。ちなみに、今は期間限定で、料金をプラスすれば、天然メバチマグロも食べ放題に。お造りや山かけなども食べ放題で楽しめますよ。続いては、焼肉・寿司のオーダーバイキング「カルビッシュ」。広島で誕生して、国内に6店舗を展開。静岡県内には、ここ浜松西伊場店だけですが、今、注目度が急上昇中の食べ放題なのです。ところでこの店名、まさかあのダルビッシュ投手と関係が？（カルビッシュ 浜松西伊場店 上野 風我 店長）「カルビッシュは、お肉の主役であるカルビと、寿司フィッシュを合わせてカルビッシュというのが由来です。（ダルビッシュと）似ていることからよく言われるので、応援はさせていただいてます」そんな「カルビッシュ」の一番人気は、その名も「ホームランカルビ」。肉のサイズもメジャー級です。（カルビッシュ 浜松西伊場店 上野 風我 店長）「一頭から数百グラムから数キロしかとれない超希少部位を使用していまして、ジューシーさがあるので、すごく満足していただける商品です」その他にも、アバラ骨の近くの部位を使用した直球カルビや、濃厚な肉のうま味が口いっぱいに広がる熟成ハラミなど、もちろん全部食べ放題。さらに、花火とともに登場したのが、カルビッシュ名物の「肉パフェ」。牛、豚、鶏の3種の肉をきれいな花のようにあしらったエンタメ要素も抜群の一品です。しかし、希少な肉などをどうして食べ放題で提供できるのでしょうか。（カルビッシュ 浜松西伊場店 上野 風我 店長）「全て国産で統一とかではなく、その時の輸入の状況により一番いい状態での品質で、無加工での提供にこだわっております」さらにこだわりは肉だけではありません。すしにも全力投球していて、なんと、オーダーを受けてから握るといいます。そしてそのしゃりにも秘密が…。（カルビッシュ 浜松西伊場店 上野 風我 店長）「赤酢を使用したしゃりによって、お肉の脂も受け止めてくれるため、おすしとお肉の無限ループができるようになるのが当店のしゃりの特徴です」オタフクソースで有名な広島県の「お多福醸造」と共同開発した赤酢をしゃりに使用することで、目指していた、味わい深く香り高い「焼肉に合うしゃり」が完成したそうです。でもなぜそこまですしにこだわるのでしょうか。（カルビッシュ 浜松西伊場店 上野 風我 店長）「お肉の食べ放題でおすしがおいしいではなく、おすしの食べ放題とお肉の食べ放題というのを、どちらも妥協無くやってますので、相乗効果で120点、130点目指していくように心がけています」ちなみに一番人気の「カルビッシュコース」は、4000円を切る値段で目いっぱい楽しめて大満足間違いなし。（客）Q.カルビッシュはよく来ます？「来ますね。月一ぐらいは来てます。ここに幸せになるために来ていますから。毎回」（客）「メッチャおいしいです。こだわった演出がうれしいです。」（客）「いつもいっぱい食べる。一番おいしい」さらに、今、ちょっと豪華にプレミアムコースを注文すると、浜松西伊場店限定で。うなぎまで食べ放題になるんです。蒲焼はもちろん、わさび醤油や塩でいただく白焼きも絶品です。ゴールデンウィークは、家族や仲間たちと一緒に、食べ放題でお得にわいわい楽しい時間を過ごしてはいかがですか？