SixTONES松村北斗主演ドラマ、ヒロインの“25年前の姿”公開 AIで生成「わたしはだれ？」
6人組グループ・SixTONESの松村北斗が主演を務める日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白−25年目の秘密−』のヒロインの幼少期をAIで再現したティザー映像・画像が、TVerのドラマページで公開された。
【写真】色気あふれる…『anan』ソロ初表紙を飾った松村北斗
映像には“25年前”を想起させる少女の姿が映し出されている。また、映像の解禁に合わせ、ドラマ公式Xでは、映像に登場する少女の顔写真が「わたしはだれ？」とのコメントを添えてポストされた。
本作は、愛と執着の狭間を描く、25年にわたるラブサスペンス。主人公・雪村爽太（松村）は、小学生の頃に出会った女性に25年間想いを寄せ続けてきた。その感情は純愛なのか、それとも執着という名の狂気なのか。すべての裏には、25年前に起きた事件と秘密が深く関係している。
ポストは27日午後2時の時点で、78.2万回表示され、現在も数字を伸ばしている。コメント欄には「めっちゃかわいい！誰かな…」「25年前のあの事件の真相、この子が全部知ってるんですよね？」「渡邉真子さんの脚本なら、ただの純愛で終わるはずがない」などドラマへの期待の声が寄せられているほか、ヒロイン役の俳優への注目が集まっている。
プロデューサーの鈴木努氏は「この映像を手がかりに、ヒロインが誰なのかを予想しながら楽しんでいただけたら」とコメント。その正体に注目してほしいと呼びかけた。
ヒロインは5月に解禁される予定。
【写真】色気あふれる…『anan』ソロ初表紙を飾った松村北斗
映像には“25年前”を想起させる少女の姿が映し出されている。また、映像の解禁に合わせ、ドラマ公式Xでは、映像に登場する少女の顔写真が「わたしはだれ？」とのコメントを添えてポストされた。
ポストは27日午後2時の時点で、78.2万回表示され、現在も数字を伸ばしている。コメント欄には「めっちゃかわいい！誰かな…」「25年前のあの事件の真相、この子が全部知ってるんですよね？」「渡邉真子さんの脚本なら、ただの純愛で終わるはずがない」などドラマへの期待の声が寄せられているほか、ヒロイン役の俳優への注目が集まっている。
プロデューサーの鈴木努氏は「この映像を手がかりに、ヒロインが誰なのかを予想しながら楽しんでいただけたら」とコメント。その正体に注目してほしいと呼びかけた。
ヒロインは5月に解禁される予定。