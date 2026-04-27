日本最大級の都市型ダンスミュージックフェスティバル「ULTRA JAPAN 2026」第1弾ラインナップ発表　Zedd B2B Knock2、Alessoら7組が出演決定

Zedd B2B Knock2、Alessoなどの豪華アーティストの出演が決定

第1弾出演アーティスト



Zedd B2B Knock2 ／ Alesso ／ Worship ／ Sara Landry ／ \ØU$UK€ \UK1MAT$U ／ Peggy Gou ／ The Martinez Brothers



シーンを牽引する注目アーティスト7組を紹介

ULTRA JAPAN 2026 開催情報

日本最大級の都市型ダンスミュージックフェスティバル「ULTRA JAPAN 2026（ウルトラジャパン 2026）」が、2026年9月19日(土)〜20日(日)の2日間、東京・お台場の特設会場にて開催されます。今年で11回目の開催を迎える本フェスの、第1弾出演アーティスト7組が発表されました。あわせてオフィシャル先着先行チケットが現在発売中です。2022年以来の復帰となるZeddがKnock2とレアなB2Bセットを披露するほか、ULTRA JAPAN 2024でメインステージのトリを務めたAlessoが再登場。韓国発のグローバルアイコンPeggy Gouや、日本人DJとして世界視聴数トップ10に輝いた\ØU$UK€ \UK1MAT$Uも名を連ねるなど、国内外の注目アーティストが勢揃いします。ULTRA JAPANに複数回出演してきたZeddと、現行ベースミュージックシーンで注目を集めるKnock2によるB2Bセットです。Zeddは2022年以来の出演となります。Knock2はISOxoとのユニット"ISOKNOCK"としてULTRA JAPAN 2024のメインステージに出演した実績を持ちます。2024年に初披露されたこのB2Bセットは、限られた機会でのみ実施されてきたレアなパフォーマンスです。プログレッシブ・ハウスシーンを代表するアーティストの一人です。ULTRA JAPAN 2024ではメインステージのトリを務め、2026年の「Ultra Music Festival」ではMartin GarrixとのB2Bを披露するなど、現在も世界各地で活躍を続けています。2025年にYouTubeが発表した「世界で最も視聴されたDJセットTOP10」で1位を記録しました。2026年の「Ultra Music Festival」のWORLDWIDEステージにも出演するなど、日本発でグローバルな活躍を見せています。ハードテクノシーンで存在感を高めており、2026年の「Ultra Music Festival」ではAmelie LensとのB2Bも披露しています。韓国出身のDJ／プロデューサーです。ハウスやテクノを軸にファッションやカルチャーと横断的に活動し、2023年のヒット曲「(It Goes Like) Nanana」で世界的なポップヒットを記録しました。フェスティバルとクラブ双方で高い人気を誇る、現在のグローバルシーンを象徴する存在です。Sub Focus、Dimension、Culture Shock、1991の4名によるプロジェクトです。ドラムンベースシーンを代表するアーティストが集結した注目のユニットで、2026年の「Ultra Music Festival」ではメインステージに出演しています。ニューヨーク出身の兄弟デュオです。Ibizaの名門パーティー「Circoloco」のレジデントを務め、テックハウスを軸にトップDJとしての地位を確立しています。ULTRA JAPAN 20262026年9月19日(土)・20日(日)11:00（開場10:00）※雨天決行・荒天中止TOKYO ODAIBA ULTRA PARK（お台場ULTRA JAPAN特設会場／江東区青海）現在発売中のチケットはこちら※U-23 注意事項・満18歳〜22歳の方のみが対象です。・23歳以上の方は対象外となります。・本イベント当日入場時に23歳以上であることが発覚した場合、ご入場をお断りさせていただきます。その際のチケット代の払い戻しは行いません。