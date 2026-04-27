飼い主さんの腕の中で目が覚めたみつちゃん。起きようとしますが、再び寝かしつけられてしまう様子に癒される視聴者が続出しました。

動画は記事執筆時点で再生回数4.3万回を突破。コメント欄には視聴者から笑顔溢れる絵文字がたくさん送られました。

【動画：飼い主さんの腕の中で『目を覚ました三毛猫』→そっと抜け出したのに、ナデナデされると…『幸せすぎる朝の光景』】

腕から抜け出したい猫

TikTokアカウント「みつとラビ」に投稿されたのは、寝起きの猫の動画です。三毛猫のみつちゃんはこの日の朝、ベッドで寝ている飼い主さんの腕の中で目が覚めたそう。

そろそろ動き出したいところですが、しっかりと抱きしめられていてあまり身動きがとれず、身じろぎしながら飼い主さんの方を見ていたんだとか。

飼い主さんは眠っていないようですが離す気はないらしく、みつちゃんは困ったようにもじもじしていたそう。

二度寝のお誘い

どうにか腕から抜け出したいみつちゃん。柔らかい猫の体を活かしてそっと後退り。飼い主さんを起こしてしまわないよう静かに脱出します。

窮屈な場所から抜け出してほっとひと安心。拘束感もなくなり逃げていくかと思いきや、ベッドから降りる気はないよう。飼い主さんの側を離れずに座ろうとしていたんだそうです。

甘すぎる朝のひととき

みつちゃんが腰を落とそうとすると、飼い主さんの手が伸びてきてなでなで。そんな手に最初こそ戸惑った様子でしたが、すぐに受け入れ態勢になったそう。気持ちよさそうに寝転がってしまったんだとか。

大好きな飼い主さんの手でお腹を優しく撫でられると、幸せそうに身を捩っていたそう。後ろ足が無防備に開かれてこの上なくリラックスしているご様子です。

飼い主さんとみつちゃんのラブラブすぎる朝のひととき。こんな幸せな朝が迎えられたらいつまでも布団から出られなくなってしまいそうです。

話題になった動画には900件を超えるいいねが集まり、癒された視聴者から「かわいい」とハート付きの絵文字が添えられたコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「みつとラビ」では、今回ご紹介したみつちゃんと同居猫ラビちゃんの2頭が元気いっぱいに飼い主さんと過ごす様子を、他にもたくさんご覧いただけます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「みつとラビ」さま

執筆：みっき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。