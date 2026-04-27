日本相撲協会が発表

日本相撲協会は27日、五月場所（東京・両国国技館）の番付を発表した。新大関に霧島（音羽山）、新関脇に熱海富士（伊勢ヶ濱）が昇進。新たな顔ぶれにファンは歓喜している。

五月場所の幕内は2横綱、3大関となった。熱海富士とともに琴勝峰が新関脇に昇進。小結には高安とともに若隆景が返り咲いた。前頭十六枚目には、竜電と若ノ勝が再入幕した。

十両では、関取復帰の炎鵬が西の十四枚目に。2023年夏場所で首の脊髄損傷を負い途中休場後、七月場所から6場所連続で全休して一時は序ノ口まで転落していた。復帰後は徐々に番付を上げ、三月場所では幕下4枚目で5勝2敗の好成績を残していた。

同協会公式Xが午前6時に番付を発表。ネット上のファンからは「熱海富士が関脇とか胸アツ」「炎鵬関がかえってきました」「がーーーー泣ける泣ける泣ける あたみん すごすぎ」「アタミン、新関脇キター!!」「わぁ〜！あっという間に五月場所だぁぁあ！」「再十両に炎鵬！！！ おかえりなさい！」などの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）