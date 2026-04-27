「彼にとって不運な日」チェルシー戦に先発した田中碧を英メディアはどう評価した？「難しい役割だった」【FA杯】
田中碧を擁するリーズは現地４月26日、FAカップ準決勝でチェルシーと聖地ウェンブリーで対戦。０−１で敗れてファイナル進出を逃した。
この試合で田中は公式戦５試合連続の先発出場を果たす。準々決勝のウェストハム戦（２−２、PK４−２）では見事な先制点を決めるなど好パフォーマンスを披露したなか、チェルシー戦では開始４分にペナルティエリア手前のFKを直接狙うも、クロスバーの上を大きく越える。
さらに後半、65分にはボックス内でセカンドボールに反応してボレーシュートを放ったが上手くミートできなかった。
リーズの地元メディア『Leeds Live』は、75分までプレーした田中に対して採点記事で「６点」を与えて、次のように評している。
「序盤、好位置からのフリーキックを大きく外してしまった。難しい役割だった。まずまずのプレーもあったが、特に目立ったものはなかった」
また『THE YORKSHIRE POST』は「５点」を付与。「洗練されたミッドフィールダーである彼は、リーズが有利な流れがある時に最高のパフォーマンスを発揮する。しかしチェルシーの支配により、彼はほとんど何もできなかった。まさに彼にとって不運な日だった」と寸評を添えている。
なお、リーズを破ったチェルシーは決勝でマンチェスター・シティと戦う。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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この試合で田中は公式戦５試合連続の先発出場を果たす。準々決勝のウェストハム戦（２−２、PK４−２）では見事な先制点を決めるなど好パフォーマンスを披露したなか、チェルシー戦では開始４分にペナルティエリア手前のFKを直接狙うも、クロスバーの上を大きく越える。
リーズの地元メディア『Leeds Live』は、75分までプレーした田中に対して採点記事で「６点」を与えて、次のように評している。
「序盤、好位置からのフリーキックを大きく外してしまった。難しい役割だった。まずまずのプレーもあったが、特に目立ったものはなかった」
また『THE YORKSHIRE POST』は「５点」を付与。「洗練されたミッドフィールダーである彼は、リーズが有利な流れがある時に最高のパフォーマンスを発揮する。しかしチェルシーの支配により、彼はほとんど何もできなかった。まさに彼にとって不運な日だった」と寸評を添えている。
なお、リーズを破ったチェルシーは決勝でマンチェスター・シティと戦う。
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