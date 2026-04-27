全日本空輸（ANA）は、「ANA SUITE LOUNGE（ANAスイートラウンジ）」に、ダイソンの新製品ドライヤー「Dyson Supersonic Travelヘアドライヤー」を設置する。

「Dyson Supersonic Travelヘアドライヤー」は、現行の「Dyson Supersonicヘアドライヤー」と比べて本体を32％小型化し、質量を25％軽量化した。ハンドバッグや機内持ち込み用手荷物にも収まる大きさとし、世界各地で同じ感覚でスタイリングできるよう、ダイソンとして初めてユニバーサル電圧に対応し、渡航先の電圧に自動で適応する。風量は2段階、風温は2段階と冷風に対応。アタッチメントも付属する。ワット数は1,000〜1,220W。

羽田空港では4月25日から、成田空港では4月28日から順次導入する。

ダイソンの公式オンラインストアや家電量販店では、4月21日から一般販売を開始している。ANAの国内線機内Wi-Fiショッピングサービス「ANA STORE＠SKY」と公式ショッピングサイト「ANAショッピング A-style」でも、4月24日から販売している。