シャトレーゼのトラックがケーキ化 「こどもの日」数量・期間限定ラインナップ【一覧】
菓子専門店「シャトレーゼ」は、25日から「こどもの日ケーキ」を数量限定・期間限定で販売開始した。動物やこいのぼりをモチーフにしたかわいらしいデザインがそろう。
【写真多数】シャトレーゼ、2026「こどもの日ケーキ」ずらり
■こどもの日 2つの味が楽しめる ハッピーどうぶつデコレーション
ホイップクリームとチョコクリームの2種類の味わいが楽しめるケーキに、彩り鮮やかなフルーツを飾り、かわいいライオンをのせたよくばりなデコレーションケーキ。ライオンの中には、ココアスポンジでやさしい味わいのバナナクリームと、甘酸っぱいチョコチップ入りバナナソースを包み込んだ。ホイップとチョコ、フルーツの組み合わせで、見た目も味も楽しめる一品。
価格：3602円（税込3890円）／ サイズ：直径17センチ
販売期間：4月25日（土）〜 5月5日（火）
■こどもの日 おかしのスイーツトラック
フルーツやチョコレートを運んでいるシャトレーゼのトラックをイメージした、ワクワク感満載のデコレーションケーキ。しっとりとしたスポンジで、ホイップクリーム、ダイス苺、シロップ漬けした洋梨と黄桃をサンドし、クリームや色とりどりのフルーツを飾り付けた。甘酸っぱいフルーツとコクのあるクリームをたっぷりと味わえる。
価格：4000円（税込4320円）／ サイズ：13センチ×16センチ
販売期間：4月29日（水）〜 5月5日（火）
■こどもの日 アソートデコレーション
苺みるく、パリパリチョコレート、ホワイトチョコレート、チョコバナナ、抹茶、ミックスベリー、レアチーズ、マロンを1個ずつ詰合せた、家族が集まる日におすすめのアソートケーキ。子どもに喜ばれるクッキーや苺、こいのぼりやかぶとなどをイメージしたチョコレートを飾った。
価格：3908円（税込4220円）／ サイズ：直径17センチ（8カット）
販売期間：4月25日（土）〜 5月5日（火）
■こどもの日 こいのぼりデコレーション
子どもの健やかな成長を祝って飾られる、こいのぼりをモチーフにしたケーキ。しっとりとしたスポンジで、苺クリームとダイス苺をサンドし、苺でこいのぼりの鱗を、チョコレートで目とひげを表現した。切り分けやすい長方形のケーキは、大人数の集まりにもおすすめ。
価格：2204円（税込2380円）／ サイズ：長さ18センチ
販売期間：4月25日（土）〜 5月5日（火）
■こどもの日 ひょっこりしろくま
海から顔をひょっこりのぞかせているしろくまをイメージしたスイーツ。ほんのり甘い2種類の食感のソーダ風味ゼリーとヨーグルトクリームを組み合わせ、食感のアクセントにナタデココシロップ漬けを入れた。見た目も爽やかで、子どもにも安心して食べられるよう、やさしい味わいに仕上げている。
価格：352円（税込380円）
販売期間：4月25日（土）〜 5月5日（火）
■こどもの日 かぶとケーキ
お子様に人気のチョコとバナナを組み合わせたモンブラン。芳醇な香りのバナナクリームと濃厚なチョコクリームをバランスよく重ね、中には食感のアクセントとして、サクッとしたシリアル入りチョコレートとマシュマロを入れた。かぶとをイメージし、チョコで作った三日月型の前立てを飾った。
価格：436円（税込470円）
販売期間：4月25日（土）〜 5月5日（火）
■こどもの日 フルーツプリンアラモード
こいのぼりのピックを飾った、こどもの日限定のプリンアラモード。しっとりとしたスポンジに、ホイップクリーム入りカスタードクリームと焼きプリンを重ね、色とりどりのフルーツを飾った。やさしい甘さのクリームとみずみずしいフルーツの味わいが口の中に広がる。
価格：460円（税込496円）
販売期間：4月25日（土）〜 5月5日（火）
【写真多数】シャトレーゼ、2026「こどもの日ケーキ」ずらり
■こどもの日 2つの味が楽しめる ハッピーどうぶつデコレーション
ホイップクリームとチョコクリームの2種類の味わいが楽しめるケーキに、彩り鮮やかなフルーツを飾り、かわいいライオンをのせたよくばりなデコレーションケーキ。ライオンの中には、ココアスポンジでやさしい味わいのバナナクリームと、甘酸っぱいチョコチップ入りバナナソースを包み込んだ。ホイップとチョコ、フルーツの組み合わせで、見た目も味も楽しめる一品。
価格：3602円（税込3890円）／ サイズ：直径17センチ
販売期間：4月25日（土）〜 5月5日（火）
フルーツやチョコレートを運んでいるシャトレーゼのトラックをイメージした、ワクワク感満載のデコレーションケーキ。しっとりとしたスポンジで、ホイップクリーム、ダイス苺、シロップ漬けした洋梨と黄桃をサンドし、クリームや色とりどりのフルーツを飾り付けた。甘酸っぱいフルーツとコクのあるクリームをたっぷりと味わえる。
価格：4000円（税込4320円）／ サイズ：13センチ×16センチ
販売期間：4月29日（水）〜 5月5日（火）
■こどもの日 アソートデコレーション
苺みるく、パリパリチョコレート、ホワイトチョコレート、チョコバナナ、抹茶、ミックスベリー、レアチーズ、マロンを1個ずつ詰合せた、家族が集まる日におすすめのアソートケーキ。子どもに喜ばれるクッキーや苺、こいのぼりやかぶとなどをイメージしたチョコレートを飾った。
価格：3908円（税込4220円）／ サイズ：直径17センチ（8カット）
販売期間：4月25日（土）〜 5月5日（火）
■こどもの日 こいのぼりデコレーション
子どもの健やかな成長を祝って飾られる、こいのぼりをモチーフにしたケーキ。しっとりとしたスポンジで、苺クリームとダイス苺をサンドし、苺でこいのぼりの鱗を、チョコレートで目とひげを表現した。切り分けやすい長方形のケーキは、大人数の集まりにもおすすめ。
価格：2204円（税込2380円）／ サイズ：長さ18センチ
販売期間：4月25日（土）〜 5月5日（火）
■こどもの日 ひょっこりしろくま
海から顔をひょっこりのぞかせているしろくまをイメージしたスイーツ。ほんのり甘い2種類の食感のソーダ風味ゼリーとヨーグルトクリームを組み合わせ、食感のアクセントにナタデココシロップ漬けを入れた。見た目も爽やかで、子どもにも安心して食べられるよう、やさしい味わいに仕上げている。
価格：352円（税込380円）
販売期間：4月25日（土）〜 5月5日（火）
■こどもの日 かぶとケーキ
お子様に人気のチョコとバナナを組み合わせたモンブラン。芳醇な香りのバナナクリームと濃厚なチョコクリームをバランスよく重ね、中には食感のアクセントとして、サクッとしたシリアル入りチョコレートとマシュマロを入れた。かぶとをイメージし、チョコで作った三日月型の前立てを飾った。
価格：436円（税込470円）
販売期間：4月25日（土）〜 5月5日（火）
■こどもの日 フルーツプリンアラモード
こいのぼりのピックを飾った、こどもの日限定のプリンアラモード。しっとりとしたスポンジに、ホイップクリーム入りカスタードクリームと焼きプリンを重ね、色とりどりのフルーツを飾った。やさしい甘さのクリームとみずみずしいフルーツの味わいが口の中に広がる。
価格：460円（税込496円）
販売期間：4月25日（土）〜 5月5日（火）