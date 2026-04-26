ワイモバイルオンラインストアにて新規契約やMNPで「GW事務手数料無料キャンペーン」が実施中！SIM単体なら最大1万5千ポイント進呈も
|ワイモバイルオンラインストアにて新規契約やMNPで「GW事務手数料無料キャンペーン」が5月11日14時59分まで実施中！
ソフトバンクは23日、携帯電話サービス「Y!mobile（ワイモバイル）」の公式Webショップ「ワイモバイルオンラインストア」において「GW事務手数料無料キャンペーン」を2026年4月23日（木）10時から5月11日（月）14時59分まで実施するとお知らせしています。
なお、携帯電話サービス「SoftBank」や「LINEMO」、「LINEモバイル」などのソフトバンク回線の仮想移動体通信事業者（MVNO）からの移行は対象外となるほか、対象回線の申し込みがキャンセルされた場合や加入ができなかった場合（8日間キャンセルの場合を含む）、初回請求金額がソフトバンク内で確定する前に対象回線を第3者に譲渡または承継した場合、初回請求金額がソフトバンク内で確定する前に対象回線を解約した場合は対象外となるとのこと。
またワイモバイルオンラインストアではSIM（eSIM含む）単体を新規契約で申し込みの場合にシンプル3のM・Lなら通常5,000ポイント、使用者が5〜18歳の場合には10,000ポイント、MNPで申し込みの場合にシンプル3のM・Lなら15,000ポイント、シンプル3のSなら5,000ポイントがPayPayポイントでプレゼントされるキャンペーンも実施されています。なお、このキャンペーンもSoftBankやLINEMO、LINEモバイルなどのMVNOからの移行は対象外です。
その他、ワイモバイルオンラインストアでは既存のワイモバイル利用者を対象にもう1回線を新たに申し込む場合についてもシンプル3を契約時の事務手数料が無料になるキャンペーンを実施しており、2回線目以降（最大9回線まで）のシンプル3の基本料金が毎月1,100円割り引かれる「家族割引サービス」も提供されており、家族割引サービスは名義が別の場合でも家族（血縁・婚姻）、同姓、同住所であることが確認できる家族確認書類があれば適用できます。
ワイモバイルではスマートフォン（スマホ）など向けの4G／5Gに対応した料金プラン「シンプル3」（S・M・L）を2025年9月25日（木）より提供しており、シンプル3 Sは月額3,058円で月5GBまで、シンプル3 Mは月額4,158円で月30GBまで、シンプル3 Lは月額5,258円で月35GBまで使え、割引はクレジットカード「PayPayカード」で支払う場合に通常カードで月330円割引、ゴールドカードで月550円割引、固定回線とのセットで「おうち割 光セット（A）」で月1,650円割引、複数回線契約で「家族割引サービス」で2回線目以降なら月1,100円割引となります。
また各プランともにオプションとしてデータ増量オプション（通常月額550円）が用意され、シンプル3 Sでは＋2GBで合計月7GB、シンプル3 Mでは＋5GBで合計35GB、シンプル3 Lでは＋5GBで合計40GBとなり、さらに「PayPay使ってギガ増量キャンペーン」によってPayPay加盟店にて1カ月間に1決済当たり200円以上のPayPayでの決済を行った回数によって翌月の適用中の料金プランに応じて特典受取月の月末まで利用できるデータ容量を料金プランのデータ容量にシンプル3 Sでは10回以上で＋1GB、シンプル3 M・Lでは10回〜19回で＋1GB、20回〜29回で＋5GB、30回以上で＋10GBとなります。
|料金プラン
|シンプルS
|シンプルM
|シンプルL
|月額利用料（割引適用前）
|3,058円
|4,158円
|5,258円
|月額利用料（割引適用後）
|1,078円
|2,178円
|3,278円
|月間データ容量（規定容量）
|5GB
|30GB
|35GB
|データ増量オプション
|＋2GB
|＋5GB
|＋5GB
|合計
|7GB
|35GB
|40GB
記事執筆：memn0ck
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