「オリックス９−４日本ハム」（２６日、京セラドーム大阪）

日本ハムは今季初の４連敗を喫し、同最多の借金４となった。

７点ビハインドの七回の守備から、マルティネスが１軍では２０２３年以来３年ぶりに捕手として出場。山本拓とバッテリーを組み、ファウルフライを落球する失策こそあったものの、２回を無安打無失点に抑えた。

「子どもの頃からやってきたポジションなので、特に新しいことはないかな。五回か六回ぐらいに、首脳陣から『七、八回あるよ』とは言われていたので、そこから準備した感じ」と平然。１２日に行われたファーム・リーグのロッテ戦で捕手として途中出場しており「フォームに行った段階から『準備はするように』とは言われていた。今日はちょっと教わったテクニックだったりとか、試してきたことを実戦で生かすことができたかな」とうなずいた。

新庄監督も「楽しそうにやってるでしょ。キャッチャーフライの練習はさせないかんけど」と笑み。「可能性があるのであれば。代打で使った時に、やっぱり今守らせておかないと、急にはできないと思うからね」と起用の意図を説明した。