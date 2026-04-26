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YouTubeチャンネル「イオン大好き わしっし夫婦の株主優待・特典攻略」のわしっしが、「【イオンの隠し部屋】無料でドリンク飲み放題＆お菓子がもらえるイオンラウンジへの入り方を徹底解説」を公開した。動画では、イオンでの買い物の合間にくつろげる会員専用空間「イオンラウンジ」の全貌と、その利用条件や実態について詳しく解説している。



まず動画では、全国約190店舗に存在するイオンラウンジの概要を説明した。ドリンク飲み放題や1人1つのお菓子が提供される無料のVIPルームであり、事前の予約は必要だが、同伴者3名を含む合計4名まで、1回につき最大30分の休憩が可能だと紹介されている。



続いて、この特別な空間を利用するための2つの条件を提示した。「イオン系列の株主になること」か、「イオンカードで年間100万円以上利用すること」が必要だという。株主になる場合、イオン株式会社だけでなく、イオン九州やコックスなどイオン系列会社の株式でも条件を満たせると解説。「会社によって権利獲得に必要な株数が異なる」と独自の視点を交え、最低投資額のランキングなども紹介した。



さらに、専用アプリ「iAEON」を使った初回登録や事前の予約方法、店舗のタブレットでのチェックイン手順についても具体的に図解している。



終盤では、全国のラウンジを巡ってきた経験から「店舗によって座席数や雰囲気が異なる」という実態にも言及した。座席数が少なく予約が取りづらい店舗も存在するため、早めの予約が鍵となるようだ。買い物の疲れを癒やす「秘密の部屋」は、条件さえ満たせば便利に活用できる身近なオアシスであることが示されている。