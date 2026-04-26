アクション・アドベンチャー映画『ハムナプトラ』シリーズ第4作『The Mummy 4（仮題）』の米国公開日が、2028年5月19日から、2027年10月15日に繰り上げられた。ユニバーサル・ピクチャーズが発表した。

本作は約20年ぶりの『ハムナプトラ』シリーズ最新作で、主人公リック・オコーネル役のブレンダン・フレイザー、エヴリン・カナハン役のレイチェル・ワイズ、エヴリンの兄ジョナサン役のジョン・ハナーが復帰する。

監督は『スクリーム』シリーズのマット・ベティネリ＝オルピン＆タイラー・ジレット、脚本は『ファミリー・プラン』（2023）のデヴィッド・コッゲシャル。オリジナル版シリーズのプロデューサーであるショーン・ダニエルも復帰し、フレイザーがエグゼクティブ・プロデューサーも兼任する。

報道によると、撮影は2026年秋にもロンドンとモロッコで開始される見込み。現在の予定通りなら、約1年の製作期間でお披露目となるわけだ。

この公開繰り上げに関係しているのが、同じくユニバーサルが手がける『マイアミ・バイス』の新リブート版『Miami Vice ’85（原題）』だ。2027年8月6日の米国公開予定だったが、このたび『ハムナプトラ4』の当初の公開日である2028年5月19日に繰り下げられた。

こちらはマイケル・B・ジョーダンとオースティン・バトラーが主演を務め、『トップガン マーヴェリック』（2022）『F1／エフワン』（2026）のジョセフ・コシンスキー監督、『ナイトクローラー』（2014）の脚本家ダン・ギルロイが就任。撮影スケジュールは明らかになっていないため、こちらの準備に時間をかけるため、『ハムナプトラ4』との入れ替えが決定された可能性もある。

Source: