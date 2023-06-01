SixTONESの松村北斗が地上波ドラマ単独初主演を務める『告白－25年目の秘密－』が、7月期の日本テレビ系土曜ドラマ枠で放送されることが決定した。

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本作は、愛と執着の狭間を描く、25年にわたるオリジナルストーリーのラブサスペンス。脚本は『一億円のさようなら』（NHKBS）や『こっち向いてよ向井くん』（日本テレビ系）の渡邉真子、監督は『元科捜研の主婦』（テレ東系）の堀江貴大らが担当する。

一人の女性に、幼い頃から25年間、片想いし続けてきた主人公。それは、「純愛」なのか、それとも「執着」という名の狂気なのか。陰から彼女を追い続ける理由。その裏側には、25年前に起きた凄惨な事件とそれぞれが抱える秘密が深く関係している。長きにわたる沈黙を破り、彼女と接点を持ったその日から、日常がスリリングに動き始める。人は好きな人のことならなんでも知りたい。だけど、それはどこまでなら許されるのか。もしも、この愛が全て仕組まれたものだとしたら……。

松村が演じるのは、一人の女性を25年間想い続けてきた主人公・雪村爽太。「野瀬化粧品」の総務部に勤める彼は、自己主張の少ない穏やかな性格で、周囲をよく見て気を配る人物。職場では確かな信頼を得ている。そんな彼が一人の女性に想いを寄せるようになったきっかけは、幼い頃のある少女との出会いにあった。その出会いをきっかけに芽生えたその感情は、長い年月を経ても消えることなく、静かに積み重なっていく。

地上波ドラマ単独初主演となる松村は、「繊細でスリリングな物語なので、一つ一つ丁寧に演じていきたいと思っています」と語り、「彼をどう受け取るかで見え方が変わる作品になると思うので、皆さんの感じ方が楽しみです。心を込めて務めさせていただきます」と意気込みを見せた。

また、松村の起用について企画・プロデュースを務める青木泰憲は「主人公の雪村爽太は25年間、想いを伝えずに一人の女性を見守り続けてきた男性です。彼女に気づかれないように距離を取り、想いを押し殺す、それでも滲み出てしまう愛情。こうした繊細な人物を自然に演じられるのは、松村北斗さんしかいない」と語った。

松村北斗（SixTONES）（雪村爽太役）コメント地上波ドラマ単独初主演が決定したときの心境と意気込み素敵なご縁に感謝しております。6年前に脚本の渡邉さんが書かれた作品に出演し、いつかまたご一緒したいと思っていたのでとても楽しみです。精一杯に台本と向き合いながら作品をつくっていきたいと思います。

台本を読んでみての感想、演じる役柄について繊細で絶妙なスリリングさが魅力の物語です。それを丁寧に体現しつつ、たくさんのことを抱えながら演じていきたいです。彼をどう捉えて見ていくかで感じ方が変わる作品だと思うので、みなさんの受け取り方が楽しみです。心を込めて務めさせていただきます。

青木泰憲（企画・プロデューサー）コメントドラマの見どころ本作は、一人の女性を幼い頃から25年間ずっと見守り続けてきた男性の愛と執着の狭間を描くラブストーリーです。彼女の全てを調べ尽くし、彼女の幸せのためならどんなことでもやってしまう、主人公の雪村爽太。彼が一人の女性を見守り続けた理由は単なる一途な恋心なのか、25年前の事件の真相に関わる秘密を抱えていたからなのか、それとも―――。愛と執着の境界線をテーマにしたラブストーリーを軸に、現在新たに起きる事件と25年前に封印された過去の真相が徐々に明らかになっていきます。こんなにも一人の人を想い続けられるのか、四半世紀という果てしない時間を通じて愛することの意味を問いかけます。スリリングでサスペンスフルなラブストーリー、是非ご期待ください。

松村北斗の起用理由と期待主人公の雪村爽太は25年間、想いを伝えずに一人の女性を見守り続けてきた男性です。彼女に気づかれないように距離を取り、想いを押し殺す、それでも滲み出てしまう愛情。こうした繊細な人物を自然に演じられるのは、松村北斗さんしかいないと思い、脚本家の渡邉さんと何度も打ち合わせを重ねてシナリオを作ってきました。25年間、伝えなかった想い。触れなかった距離。それでも消えなかった愛。ただ優しいだけではなく、25年という時間を背負ったことで生まれる佇まい。きっと松村北斗さんの新たな魅力をお届けできると思います。（文＝リアルサウンド編集部）