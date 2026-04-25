【女性が選んだ】「この顔になりたい」と思う30代男性俳優ランキング！ 2位「佐藤健」、では1位は？
映画やドラマを見て、この俳優の顔に生まれ変わりたいと考えたことがある人は多いと思います。そこで、All About ニュース編集部は2026年4月7日、全国の20〜60代の女性292人を対象に「なりたい顔の芸能人」に関するアンケート調査を実施。今回の調査では、女性限定でアンケートを行っています。
それでは、「この人の顔になりたいと思う30代男性俳優」ランキングの結果を見ていきましょう。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは佐藤健さんです。佐藤さんは、2006年に芸能活動を開始し、2007年放送の『仮面ライダー電王』（テレビ朝日系）で初主演を担当。『ROOKIES』（TBS系）や映画『るろうに剣心』シリーズなどヒット作に出演し、俳優として大ブレークを果たします。
ドラマや映画で格好いい役を演じることが多い佐藤さんは、写真集も発売するなどイケメン俳優として有名です。いまでもスタイルがよくイケメンで、男女問わず高い人気を誇っています。
回答者からは、「華やかなイケメンでクールだから」（40代／北海道）、「女性から見てもきれいだな、整っているなと思える顔」（30代／東京都）、「あの顔立ちなら、一生モテ期でしょ」（40代／長崎県）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは吉沢亮さんでした。吉沢さんは、2009年にオーディションで審査員特別賞を受賞して芸能界デビュー。これまで多くの作品に出演し、2021年にはNHK大河ドラマ『青天を衝け』で主演を務めています。ヒット作への出演が多く、映画『国宝』は社会現象ともいえる盛り上がりを見せました。
演技がうまいだけでなくビジュアルがいいことでも愛され、雑誌『ViVi』（講談社）の人気企画「国宝級イケメンランキング」では殿堂入りを達成。日本を代表するイケメン俳優として活躍中です。
回答者からは、「彫刻のように整った顔立ちで、どの角度から見ても美しいバランスがある」（20代／長崎県）、「すべてのパーツが理想的な大きさ、形をしてる」（40代／東京都）、「さわやかで色白な雰囲気が好印象だから」（30代／宮城県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
それでは、「この人の顔になりたいと思う30代男性俳優」ランキングの結果を見ていきましょう。
2位：佐藤健／53票
2位にランクインしたのは佐藤健さんです。佐藤さんは、2006年に芸能活動を開始し、2007年放送の『仮面ライダー電王』（テレビ朝日系）で初主演を担当。『ROOKIES』（TBS系）や映画『るろうに剣心』シリーズなどヒット作に出演し、俳優として大ブレークを果たします。
ドラマや映画で格好いい役を演じることが多い佐藤さんは、写真集も発売するなどイケメン俳優として有名です。いまでもスタイルがよくイケメンで、男女問わず高い人気を誇っています。
回答者からは、「華やかなイケメンでクールだから」（40代／北海道）、「女性から見てもきれいだな、整っているなと思える顔」（30代／東京都）、「あの顔立ちなら、一生モテ期でしょ」（40代／長崎県）などの意見が寄せられました。
1位：吉沢亮／71票
1位に選ばれたのは吉沢亮さんでした。吉沢さんは、2009年にオーディションで審査員特別賞を受賞して芸能界デビュー。これまで多くの作品に出演し、2021年にはNHK大河ドラマ『青天を衝け』で主演を務めています。ヒット作への出演が多く、映画『国宝』は社会現象ともいえる盛り上がりを見せました。
演技がうまいだけでなくビジュアルがいいことでも愛され、雑誌『ViVi』（講談社）の人気企画「国宝級イケメンランキング」では殿堂入りを達成。日本を代表するイケメン俳優として活躍中です。
回答者からは、「彫刻のように整った顔立ちで、どの角度から見ても美しいバランスがある」（20代／長崎県）、「すべてのパーツが理想的な大きさ、形をしてる」（40代／東京都）、「さわやかで色白な雰囲気が好印象だから」（30代／宮城県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)