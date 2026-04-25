『名探偵コナン ハイウェイの堕天使(だてんし)』萩原千速と、彼女を取り囲むキャラクターたちを解説

『名探偵コナン ハイウェイの堕天使(だてんし)』の物語は、萩原千速と彼女を取り囲むキャラクターによって展開します。同僚や家族、心に抱えている過去…。コナンとは、どんな関係性がある?!

三度の飯…も譲れないけど、それ以上のバイク愛♡

彗星の如く現れた、自由きままな“風の女神”

萩原千速

颯爽と白バイを乗りこなす31歳の女性警官で、サバサバとした性格＆口調が特徴的。とにかくバイクが大好きで、ライディングテクニックもピカイチ。ヘルメットを取ったときに長い髪がファサッとなる姿も魅力的。殉職した萩原研二の姉としてファンの間では知られた存在ではあったが、TVアニメへの本格的な登場は2023年。

profile

［職業］神奈川県警交通部第三交通機動隊小隊長

［年齢］31歳

［愛称］千速、千速さん、風の女神様

［家族］萩原研二（殉職）

［趣味］バイク

［休日の過ごし方］バイク

TVシリーズ#1098〜1099「風の女神・萩原千速」

初登場！

バイクに乗った背中に、大きな白い羽が見えた…?!

コナンを助手席に乗せ、予約2年待ちのレストランに向かって車を走らせている最中、21km/hの速度超過で白バイに捕まった阿笠博士。その白バイに乗っていたのが千速。その後高速道路でスケボーから落下したコナンをバイクに乗りながらキャッチ。走る姿があまりに美しく背中に羽が見えたことで、蘭が“風の女神様”と称した。

武骨でいて優しい、その不器用さがいいんです。

実は古株キャラ＆神奈川県警といえばこの人

横溝重悟

神奈川県警の警部で、双子の兄（横溝参悟）は静岡県警の警部。人当たりの良い兄と違って性格はやや荒っぽく、毛利小五郎に対しては、絶大な信頼を寄せる兄と違って“煙の小五郎”と呼び胡散くさく感じている。一見高圧的に見えるが、いざというときは身を挺して子供を守るなど、弱き者を守る優しい男の一面も。

TVシリーズ#284〜285「中華街雨のデジャビュ」

初登場！

雨の中華街に、殺人捜査で登場。小五郎に殺人の容疑をかける?!

中華街で食事をしようと、蘭とコナンを連れて出かけた小五郎。目的の店では食事券が使えず途方に暮れていた3人は映画プロデューサーに声をかけられ、食事に同席することに。その席で男が北京ダックを食べ、死亡。捜査に現れたのが、神奈川県警の横溝重悟警部。重悟は、小五郎が一番あやしいと決めつけるが…。

TVシリーズ#1115〜111「千速と重悟の婚活パーティー」

その美貌で大人気の千速。二人はマッチングできるのか？

東京で仮面婚活パーティに参加したものの後悔し、帰ろうとしていた横溝重悟。が、同じく参加していた千速に正体を見破られてしまう。その後パーティで殺人事件が発生。共に事件を解決しようとするものの、二人は何かと噛み合わない。しかし最終的に、重悟は千速をバイクで送ることに。え、意外と相性良いのでは？

見た目もセンスもピカイチバディ。

千速を語るに欠かせない、愛すべき弟とその幼なじみ

萩原研二（右）＆松田陣平（左）

親友同士だった二人。千速の弟・萩原研二は元警備部機動隊の爆発物処理班に所属していた。松田陣平はかつて萩原と同じ爆発物処理班にいたが、萩原は殉職。4年後、刑事部捜査一課の刑事として別の事件を捜査中、爆発物解体中に殉職。実は千速に恋心をいだいており、彼女が初恋の相手だった。

TVシリーズ「警察学校編 Wild Police Story」

若い5人の魅力溢れる雨の中華街に、殺人捜査で登場。伝説のスピンオフ

二人と、安室透（降谷零）、伊達航、諸伏景光は警察学校の同期。彼らの若き青春の日々を描いたのが、こちらのTVシリーズ。最初はぶつかり合っていた5人が、さまざまな経験や事件を通し、固い絆を構築していく。とにかく若くエネルギッシュな5人が魅力的で、全員カッコいい!! Ⓒ青山剛昌・新井隆広／小学館・読売テレビ・TMS2021

information

『名探偵コナンハイウェイの堕天使（だてんし）』

最新鋭の白バイ〈エンジェル〉に乗った神奈川県警の萩原千速が追うのは、黒い謎のバイク〈ルシファー〉。横浜を舞台に繰り広げられるバイクチェイスミステリー。疾走するバイクと次々に起こる爆破から目が離せない！ ゲスト声優に、横浜流星と畑芽育が。原作／青山剛昌 監督／蓮井隆弘 脚本／大倉崇裕 主題歌／MISIA「ラストダンスあなたと」