スピードワゴン井戸田潤の美人妻「最近ハマってるサラダ」レシピ公開「すぐ真似したい」「サワークリーム入れるの天才」の声
【モデルプレス＝2026/04/25】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が4月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。お気に入りのサラダのレシピを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】人気芸人の33歳美人妻「すぐ真似したい」色彩豊かなサラダレシピ公開
蜂谷は「最近ハマってるサラダ」とつづり、お気に入りの手作りサラダを公開。豆乳ヨーグルトやサワークリーム、レモン汁などを用いたドレッシングの配合とともに、きゅうり、パプリカ、ディル、にんじん、チーズといった具材を紹介した。具材は好みでアレンジできるものの、「ディルときゅうり、パプリカはマストがおすすめ！！」と特に入れて欲しい野菜を挙げている。
さらに「濃厚でさわやかで野菜のみずみずしさが際立っておいしい！！」とサラダの魅力を伝え、「ヨーグルトは私は乳腺炎予防で豆乳のにしたけど 普通のヨーグルトでOKだよ」と記している。
この投稿に、ファンからは「食べたくなっちゃう」「すぐ真似したい」「サワークリーム入れるの天才」「常備サラダにしたい」「健康的なレシピありがとう」「絶対に美味しいやつ」「スプーンで食べれるサラダは嬉しい」といった声が寄せられている。
井戸田と蜂谷は、2022年9月に結婚。2024年7月に第1子、2025年12月には第2子が誕生した。（modelpress編集部）
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◆蜂谷晏海「最近ハマってるサラダ」披露
蜂谷は「最近ハマってるサラダ」とつづり、お気に入りの手作りサラダを公開。豆乳ヨーグルトやサワークリーム、レモン汁などを用いたドレッシングの配合とともに、きゅうり、パプリカ、ディル、にんじん、チーズといった具材を紹介した。具材は好みでアレンジできるものの、「ディルときゅうり、パプリカはマストがおすすめ！！」と特に入れて欲しい野菜を挙げている。
◆蜂谷晏海の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「食べたくなっちゃう」「すぐ真似したい」「サワークリーム入れるの天才」「常備サラダにしたい」「健康的なレシピありがとう」「絶対に美味しいやつ」「スプーンで食べれるサラダは嬉しい」といった声が寄せられている。
井戸田と蜂谷は、2022年9月に結婚。2024年7月に第1子、2025年12月には第2子が誕生した。（modelpress編集部）
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