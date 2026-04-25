壮絶な過去を持つエリナが、元Jリーガーのゆうとに対し、その「鋼の壁」に戸惑いながらも大胆な願望を口にする場面があった。

【映像】何度も唇を重ね…美人シンママと元Jリーガーの濃密キス

4月23日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。スタジオ見届け人は、アレン様、実業家のひろゆき、俳優の真木よう子、モデル・俳優の玉城ティナ。

雨の降る森の中、透明なドームテントで「銀色の手錠」に繋がれ、その状態でお互いにシーシャを吸わせるミッションに挑戦したエリナとゆうと。夫の不倫による離婚、そして6000万円もの借金を抱え現在破産申請中という、参加者の中でもひときわ重い「症状」を抱えるエリナだが、ゆうとからの手の支えで「いつもより（シーシャが）美味しいかも」と笑顔を見せる。

しかしエリナは後のインタビューで「おくすり弱い」とダメ出し。「もっとバックハグとかそういうシチュエーション欲しい」と注文し、「私すぐテンション上がって舞い上がって『え、好きかも？』って。私相当チョロいはずなんですよ」と自身の恋愛観を明かし、更なる刺激を求めていた。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。