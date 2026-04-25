ダボの原因は目線のせい！90切りのコツは「ボールを見ないで…」

「アスリート系女子ゴルファーは目指していないけれど、今よりもう少し上手になりたい」「同組の男性ゴルファーに勝っちゃうときもある」。そんなゴルファーを目指している人に読んでほしいレッスンを紹介。

モデルを務める藤井悠さんのベストスコアは92。ベスト更新と安定して90前後で回れる実力をつけるために、YouTubeでファン拡大中のクレイジーハルさんがレッスン。美女と野獣（っぽいけど、じつはとても礼儀正しい）のコンビでお届けします。

「どこへ打つか？」の意識を強めれば

振り幅もスピードも自然に決まる！

クレイジー（以下・クレ）：藤井さんの目標である90切りのスコアは、ボギーペースにして、ひとつでもパーを獲れば達成です。カンタンでしょ♪

藤井：全然カンタンじゃない！ダボもトリもすぐに叩いてしまいます。

クレ：藤井さんの腕前だと“ボギーの取りこぼし”の原因は、ショートゲームだと思います。

藤井：そうですね。うまいときもあれば、ヘタすぎるときもあります（笑）

クレ：アプローチ、パットでもっとも大事なことってなんだと思いますか？

藤井：ん～「ボールをミートする」ですかね？

クレ：いちばんは「距離感」です。それにはボールを見る必要なんてないんですよ。

藤井：えっ！ ボールを見ない!? これまたクレイジーなレッスンですね（笑）

クレ：いやいや、それが今の藤井さんに欠けていること、そして90切りを目指すポイントになります！

ボールの落としどころを見ながら素振り！

カップ（目標）を見ながら打つ！

このどちらも“見ながら”振る、打つことで、体や脳が「その距離に合わせた大きさやスピードのスイング（ストローク）」を行なおうとする。

「短い距離で大きく左右にズレることはありません。もっとも大事なのは距離感！正確なタッチを出す作業を取り入れてください」（クレイジー）

「ボールをよく見ろ」 なんてゴルフだけ！

ボールを投げる、打つ、蹴る際に、バスケもテニスもサッカーもボールを見ては行なっていない。ターゲットに対しての正確性が必要になるほど、この傾向は強くなり「手元を見てダーツを投げる人なんていませんよね」とクレイジー。

ゴルフは距離が短くなるほど狙うエリアが小さくなるので、的（ターゲット）への意識を強め、それに合わせることが成功率を高めるコツになる。

いかがでしたか？ このレッスンを参考に練習してみましょう！

レッスン＝クレイジーハル

●見た目のチャラさに反して、丁寧でわかりやすい親切指導に定評がある人気コーチ。YouTubeチャンネル「アイ アム クレイジー with anti」は、登録者数６万3000人超えで毎日配信中。

モデル＝藤井 悠

●ふじい・ゆう／東京都出身。164cm。ファッションモデルやタレントとして活躍。ゴルフ歴は約20年、月のラウンド数は1、2回。得意クラブはドライバーで、飛距離は180ヤード。A.M.Entertainment所属。インスタグラムアカウント：yufujii0211

写真＝田中宏幸

協力＝日神グループ 平川CC