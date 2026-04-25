【装蹄師・西内荘コラム】羽田→沖縄→伊丹、寄り道と現場の週末

週初めの仕事帰り、通常は羽田空港から伊丹空港に帰るのが普通なのに、沖縄経由で帰ってきました。何故かというと、飛行機のプレミアムポイントを貯めるのが目的なのです。昨今は飛行機に乗る機会が少なくなったとはいえ、まだ年間40回くらいは利用しています。

でもダイヤモンド会員を維持するためには少し足りないので、時間に余裕があればポイントを貯めておこうかな、が理由の沖縄経由です。スウィートラウンジや優先手続きを維持するためにも、仕事での移動をスムーズにするには重要で必要不可欠なのです。

機内では偶然にも知らない人ながら、私と同じく寄り道している同士がいたのには苦笑い。さらにその那覇空港で栗東の某調教師と偶然出会い、お互いがまさかの競馬のない沖縄で会って、理由は聞かなかったけど、まさかこんな所で会うなんてと（笑）。

もうひとつの間抜けな？話は、仕事の合間に打ち合わせ含めて2時間ほど番組の収録を頼まれていました。その場所を間違え、着いたショッピングスーパーの売り場でスタジオを訪ねる大失態。時間は何とか間に合ったけど、訪ねた店員の方たちの「？」は、こんなに恥ずかしかったのは久しぶりでした。

【武豊日記】ある意味、歴史的な瞬間

フローラS、ペイシャシスに注視

今週はフローラSのペイシャシスに注視。小さな馬なので府中への移動は心配ですが、なぜか装蹄では気になった馬で、能力の高い馬の感触なのです。

土曜京都。天王山Sのファムエレガンテに、10Rタガノマカシヤの調子は前走以上で、能力的にも期待しています。

●4月25日（土）

京都

3R ルージュソムニウム

6R チュウワメロディー

7R ブラックレジェンド

9R ラガークイン

●4月26日（日）

東京

12R ラピダリア

京都

2R レッドフロイデ

3R タナスーペルノーバ

コスモファーブロス

12R テイエムパイロット

アークドール

福島

11R テイエムリステッド

以上が装蹄から感じた好感触馬です。