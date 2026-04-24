BALLISTIK BOYZが、ニューEP『BEAT』を本日配信リリースした。さらに、EPのリード曲「All you need is me」のMVも公開された。

今作は、男性目線の恋心をリアルに描いたラブソング集になっている。EPのリード曲「All you need is me」は、タイトル日本語訳の「君に必要なのは僕だけ」とあるように、“狂気の愛”をテーマに、相手への想いが歪んだ形で深まっていく様子を描いたミッドバラード。「Tokyo Slippin’」は、“失意の愛”をテーマに、ネオンが滲む東京の夜の街を舞台に、失われた愛と拭えない孤独を描いた一曲。「Tell Me Why」は、“翻弄される愛”をテーマにした不安定な関係な様子を描いた楽曲。「Perfect」は、“普段着の恋愛”をテーマに、日常の延長線上にある自然体の想いを丁寧に描いたラブソング、と4曲全てが新録となっており、情熱的かつ、大人な色気漂う作品に仕上がったとのことだ。なお、パッケージリリースは4月29日となる。

さらに、本日20時に公開された「All you need is me」MVは、田辺秀伸監督により、「揺らぐ自我」をコンセプトにした作品になっているという。コレオグラフはジャスティン・ビーバー、クリス・ブラウン、BTSのMVに携わるなど、ダンサー・コレオグラファーとして活躍するブライアン・パスポスが担当した。

◾️EP『BEAT』

2026年4月24日（金）デジタルリリース

2026年4月29日（水）パッケージリリース 配信：https://lnk.to/ballistikboyz-beat-digital

CD：https://ldh.lnk.to/beat-pkg 初回生産限定盤 通常盤 LDHオフィシャルSHOP限定盤 ○初回生産限定盤 ※デジパック仕様

形態：CD+Blu-ray

品番：XNLD-10296/B

価格：\6,600（税込）

Blu-ray収録内容：

・BALLISTIK BOYZ ARENA LIVE 2025 “IMPACT” 〜FINAL〜 LIVE映像

〈封入特典〉

応募抽選用シリアルナンバー

フォトカードA (全7種中1種ランダム) ○初回生産限定盤 ※デジパック仕様

形態：CD+DVD

品番：XNLD-10297/B

価格：\6,600（税込）

DVD収録内容：

・BALLISTIK BOYZ ARENA LIVE 2025 “IMPACT” 〜FINAL〜 LIVE映像

〈封入特典〉

応募抽選用シリアルナンバー

フォトカードA (全7種中1種ランダム) ○通常盤 ※紙ジャケ仕様

形態：CD

品番：XNLD-10298

価格：\1,900（税込）

〈初回封入特典〉

応募抽選用シリアルナンバー

フォトカードB(全7種中1種ランダム) ○LDHオフィシャルSHOP限定盤 ※デジパック / 三方背ケース仕様、フォトブック付き

形態：CD+2Blu-ray

品番：XNLD-10299/B~C

価格：\8,800（税込）

Blu-ray収録内容：

・BALLISTIK BOYZ ARENA LIVE 2025 “IMPACT” 〜FINAL〜 LIVE映像

・BALLISTIK BOYZ LIVE TOUR “IMPACT” 〜DOCUMENTARY〜

〈封入特典〉

応募抽選用シリアルナンバー

フォトカードC(全7種セット) ○LDHオフィシャルSHOP限定盤 ※デジパック / 三方背ケース仕様、フォトブック付き

形態：CD+2DVD

品番：XNLD-10300/B~C

価格：\8,800 (税込)

DVD収録内容：

・BALLISTIK BOYZ ARENA LIVE 2025 “IMPACT” 〜FINAL〜 LIVE映像

・BALLISTIK BOYZ LIVE TOUR “IMPACT” 〜DOCUMENTARY〜

〈封入特典〉

応募抽選用シリアルナンバー

フォトカードC（全7種セット） ▼CD収録内容 ※全形態共通

新曲4曲＋インスト含む全8曲 ▼店舗別購入者特典

・LDHオフィシャルSHOP：限定外付け特典：ペアフォト(選択1枚/全21種)

応募抽選特典：『BALLISTIK BOYZ LIVE TOUR 2026 “BEAT BLAST Z”』終演後の記念写真撮影会ご招待(各公演最大10名様)

詳細：https://ldhrecords.jp/?p=17538

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・セブンネットショッピング：アンブレラマーカー(各メンバーソロ7種からランダム１種)

・楽天ブックス：缶バッジ（各メンバーソロ7種からランダム1種）

・上記を除く全国CD SHOP：特典：A3ポスター

※対象店舗は後日ご案内いたします。

◾️＜BALLISTIK BOYZ LIVE TOUR 2026 “BEAT BLAST Z”＞ 宮城・仙台サンプラザホール

2026年7月8日（水）開場17:45/開演18:30 埼玉・川口リリア・フカガワみらいホール（メインホール）

2026年7月14日（火）開場17:45/開演18:30 岡山・倉敷市民会館

2026年7月16日（木）開場17:45/開演18:30 大阪・グランキューブ大阪（大阪府立国際会議場）

2026年7月20日（月・祝）開場16:00/開演17:00 岐阜・長良川国際会議場

2026年7月23日（木）開場17:45/開演18:30 新潟・新潟テルサ

2026年7月26日（日）開場16:15/開演17:00 千葉・森のホール21（松戸市文化会館）

2026年7月30日（木）開場17:45/開演18:30 静岡・富⼠市⽂化会館ロゼシアター⼤ホール

2026年8月15日（土）開場16:15/開演17:00 福岡・福岡市⺠ホール

2026年8月28日（金）開場17:45/開演18:30 ▼チケット料金

全席指定：\12,100（税込） 詳細：https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/41346/

特設ページ：https://ballistikboyz.com/specialsite-2.html