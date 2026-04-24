BALLISTIK BOYZ、男性目線の恋心を描いたEP『BEAT』本日配信リリース。収録曲「All you need is me」のMV公開も
BALLISTIK BOYZが、ニューEP『BEAT』を本日配信リリースした。さらに、EPのリード曲「All you need is me」のMVも公開された。
今作は、男性目線の恋心をリアルに描いたラブソング集になっている。EPのリード曲「All you need is me」は、タイトル日本語訳の「君に必要なのは僕だけ」とあるように、“狂気の愛”をテーマに、相手への想いが歪んだ形で深まっていく様子を描いたミッドバラード。「Tokyo Slippin’」は、“失意の愛”をテーマに、ネオンが滲む東京の夜の街を舞台に、失われた愛と拭えない孤独を描いた一曲。「Tell Me Why」は、“翻弄される愛”をテーマにした不安定な関係な様子を描いた楽曲。「Perfect」は、“普段着の恋愛”をテーマに、日常の延長線上にある自然体の想いを丁寧に描いたラブソング、と4曲全てが新録となっており、情熱的かつ、大人な色気漂う作品に仕上がったとのことだ。なお、パッケージリリースは4月29日となる。
さらに、本日20時に公開された「All you need is me」MVは、田辺秀伸監督により、「揺らぐ自我」をコンセプトにした作品になっているという。コレオグラフはジャスティン・ビーバー、クリス・ブラウン、BTSのMVに携わるなど、ダンサー・コレオグラファーとして活躍するブライアン・パスポスが担当した。
◾️EP『BEAT』
2026年4月24日（金）デジタルリリース
2026年4月29日（水）パッケージリリース
配信：https://lnk.to/ballistikboyz-beat-digital
CD：https://ldh.lnk.to/beat-pkg
○初回生産限定盤 ※デジパック仕様
形態：CD+Blu-ray
品番：XNLD-10296/B
価格：\6,600（税込）
Blu-ray収録内容：
・BALLISTIK BOYZ ARENA LIVE 2025 “IMPACT” 〜FINAL〜 LIVE映像
〈封入特典〉
応募抽選用シリアルナンバー
フォトカードA (全7種中1種ランダム)
○初回生産限定盤 ※デジパック仕様
形態：CD+DVD
品番：XNLD-10297/B
価格：\6,600（税込）
DVD収録内容：
・BALLISTIK BOYZ ARENA LIVE 2025 “IMPACT” 〜FINAL〜 LIVE映像
〈封入特典〉
応募抽選用シリアルナンバー
フォトカードA (全7種中1種ランダム)
○通常盤 ※紙ジャケ仕様
形態：CD
品番：XNLD-10298
価格：\1,900（税込）
〈初回封入特典〉
応募抽選用シリアルナンバー
フォトカードB(全7種中1種ランダム)
○LDHオフィシャルSHOP限定盤 ※デジパック / 三方背ケース仕様、フォトブック付き
形態：CD+2Blu-ray
品番：XNLD-10299/B~C
価格：\8,800（税込）
Blu-ray収録内容：
・BALLISTIK BOYZ ARENA LIVE 2025 “IMPACT” 〜FINAL〜 LIVE映像
・BALLISTIK BOYZ LIVE TOUR “IMPACT” 〜DOCUMENTARY〜
〈封入特典〉
応募抽選用シリアルナンバー
フォトカードC(全7種セット)
○LDHオフィシャルSHOP限定盤 ※デジパック / 三方背ケース仕様、フォトブック付き
形態：CD+2DVD
品番：XNLD-10300/B~C
価格：\8,800 (税込)
DVD収録内容：
・BALLISTIK BOYZ ARENA LIVE 2025 “IMPACT” 〜FINAL〜 LIVE映像
・BALLISTIK BOYZ LIVE TOUR “IMPACT” 〜DOCUMENTARY〜
〈封入特典〉
応募抽選用シリアルナンバー
フォトカードC（全7種セット）
▼CD収録内容 ※全形態共通
新曲4曲＋インスト含む全8曲
▼店舗別購入者特典
・LDHオフィシャルSHOP：限定外付け特典：ペアフォト(選択1枚/全21種)
応募抽選特典：『BALLISTIK BOYZ LIVE TOUR 2026 “BEAT BLAST Z”』終演後の記念写真撮影会ご招待(各公演最大10名様)
詳細：https://ldhrecords.jp/?p=17538
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・セブンネットショッピング：アンブレラマーカー(各メンバーソロ7種からランダム１種)
・楽天ブックス：缶バッジ（各メンバーソロ7種からランダム1種）
・上記を除く全国CD SHOP：特典：A3ポスター
※対象店舗は後日ご案内いたします。
◾️＜BALLISTIK BOYZ LIVE TOUR 2026 “BEAT BLAST Z”＞
宮城・仙台サンプラザホール
2026年7月8日（水）開場17:45/開演18:30
埼玉・川口リリア・フカガワみらいホール（メインホール）
2026年7月14日（火）開場17:45/開演18:30
岡山・倉敷市民会館
2026年7月16日（木）開場17:45/開演18:30
大阪・グランキューブ大阪（大阪府立国際会議場）
2026年7月20日（月・祝）開場16:00/開演17:00
岐阜・長良川国際会議場
2026年7月23日（木）開場17:45/開演18:30
新潟・新潟テルサ
2026年7月26日（日）開場16:15/開演17:00
千葉・森のホール21（松戸市文化会館）
2026年7月30日（木）開場17:45/開演18:30
静岡・富⼠市⽂化会館ロゼシアター⼤ホール
2026年8月15日（土）開場16:15/開演17:00
福岡・福岡市⺠ホール
2026年8月28日（金）開場17:45/開演18:30
▼チケット料金
全席指定：\12,100（税込）
詳細：https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/41346/
特設ページ：https://ballistikboyz.com/specialsite-2.html
関連リンク
◆BALLISTIK BOYZ オフィシャルX
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