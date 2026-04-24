つばさ男子プロダクションに所属するTHE SUPER FRUIT、世が世なら!!!、SHYが、2026年6月6日に東京・渋谷ストリーム前 稲荷橋広場にて＜つば男 FREE LIVE 2026 in 渋谷＞の開催することを発表した。

当イベントは、各グループのライブパフォーマンスに加え、ライブ後には特典会が実施される予定だ。フリーライブのため、ライブ観覧は無料である。さらに当日は、つばさ男子プロダクションからの重大発表を予定しており、来場者にはノベルティがプレゼントされるとのこと。なお、観覧方法や特典会の詳細は後日発表となる。

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◾️堀切裕真（つばさ男子プロダクション チーフマネージャー）コメント

2026年6月6日(土)に渋谷駅直結の稲荷広場にてTHE SUPER FRUIT、世が世なら!!!、SHYの3組集結するBIGなフリーライブを開催します。

当日、毎年恒例の”あの重大発表”はもちろん笑

“つば男”の未来のことを共有できるようなイベントになればと考えてます。入場無料ですので是非お越しください！

あと、晴れることを祈ってます！

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◾️＜つば男 FREE LIVE 2026 in 渋谷＞ 2026年6月6日(土) 開場 12:30 / 開演 13:00

会場：東京・渋谷ストリーム前 稲荷橋広場

出演：THE SUPER FRUIT / 世が世なら!!! / SHY

内容：LIVE＆特典会

＊特典会の情報は後日発表となる。

◾️THE SUPER FRUIT ライブ情報

＜天空の遊園地『THE SUPER FRUIT WORLD 2026 in 両国国技館』＞

公演日程：2026年12月12日（土）

会場：両国国技館

時間：開場16:00 / 開演17:00

チケット：

SOLD OUTアリーナ席（プレミアム特典付）\14,500（税込）

SOLD OUTアリーナ席 \8,800（税込）

ファミリー席（升席）\8,800（税込）

ファミリー席（升席＆プレミアム特典付）\14,500（税込）

スタンド席 \7,800（税込）

※全種 全席指定席

※プレミアム特典付：”終演後のお見送り会”と”限定グッズ3点程度”付き / 規定枚数に達し次第終了

※年齢制限 : 未就学児童はチケット不要、膝上鑑賞可。（保護者と同時入場により入場可）。またお席が必要な場合はチケットが必要です。

※枚数制限：お一人様4枚まで ＜THE SUPER FRUIT「ONE FLOWER HALL TOUR2026」＞

【愛知】5月4日(月祝) アマノ芸術創造センター名古屋

【兵庫】5月5日(火祝) 神戸朝日ホール

【東京】5月8日(金) SHIBUYA PLEASURE PLEASURE

【福岡】5月24日(日) 福岡トヨタホール スカラエスパシオ

【東京】5月29日(金) SHIBUYA PLEASURE PLEASURE

【宮城】5月30日(土) 仙台銀行ホールイズミティ21

チケット：

全席指定 6,800円 / ファミリー席 6,800円 ＊1drink代別途

抽選 プレリク先行URL https://l-tike.com/supafuru/

◾️世が世なら!!! ライブ情報

＜世が世なら!!! 笠松正斗 LASTLIVE 「- 真夜中ライブ＆朝活ライブ 怒涛のラスト2本勝負!!! -」＞

【1部】真夜中ライブ

日程：2026年6月13日(土)

開場：25時00分 / 開演：25時30分

会場：Spotify O-WEST(東京)

※6月14日(日)午前1時00分開場 / 1時30分開演となります。

※会場の規定により20歳未満の方のご入場は保護者の方が同伴の場合でも入場不可となります。予めご了承ください。

※入場時に身分証明証をご提示ください。 【2部】朝活ライブ

日程：2026年6月14日(日)

開場：7時00分 / 開演：7時30分

会場：Spotify O-WEST(東京)

※全公演橋爪優真の出演はございません。 【チケット情報】

各部：\5,800 (1drink代別途)

1部・2部通しチケット：\11,000 (1drink代別途) ▼プレリクエスト2次先行

受付期間：2026年4月27日(水)18時00分〜2026年5月6日(水)23時59分

入金期間：2026年5月8日(金)15時00分〜2026年5月11日(月)23時00分

受付URL：https://l-tike.com/yogayo/

▼一般発売

受付期間：2026年5月16日(土)10時00分〜

受付URL：https://l-tike.com/yogayo/

◾️SHY ライブ情報

＜SHYな春ライブ 2026＞

・大阪公演

日程：2026年4月26日(日)

会場：Yogibo META VALLEY (大阪)

詳細：https://shy-tsubasa.jp/?p=1091

・東京公演

日程：2026年4月29日(水・祝)

会場：SHIBUYA STREAM Hall (東京)

詳細：https://shy-tsubasa.jp/?p=1092 【チケット情報】

料金：5,800円(税込) ＊1drink代別途

※おひとり様4枚まで

※全自由

※小学生 (6歳) 以上有料

※小学生 (6歳) 未満の未就学児は、保護者一名につき未就学児一名が入場可能

※チケット手数料、システム手数料等はお客様のご負担となります ▼一般発売

受付期間：2026年4月18日(土)10時00分〜

入金期間：2026年4月18日(土)10時00分〜 ※公演日開演時刻まで

チケットURL：https://l-tike.com/shy/