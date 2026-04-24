

左上から時計回り、龍天門自慢のローストダックと夏野菜の冷麺 くるみソース、龍天門特製冷やし担々麺、シェフこだわりの香港十二味涼養冷麺 黒酢風味

都会のウェルネスホテル、ウェスティンホテル東京は、6月1日から9月13日までの期間、広東料理「龍天門」において、五感に涼を届ける3種類の冷たい麺メニュー「Cold Noodle Selection」を提供する。

本格的な広東料理の神髄を届ける「龍天門」では、期間中、長年好評を得ている「龍天門特製冷やし担々麺」に加え、この時期のみ楽しめるメニューとして、香港で古くから、夏の身体を整えるために親しまれてきた滋味深い食材をふんだんに取り入れ、涼やかに仕上げた夏限定の「シェフこだわりの香港十二味涼養冷麺 黒酢風味」、そして焼き物名人が手がけるローストダックを主役に据えた「龍天門自慢のローストダックと夏野菜の冷麺 くるみソース」の2種類を用意する。

いずれも日本の小麦の香りとしなやかな食感引き出すために、龍天門が小麦粉の精製と配合を1％単位で追求したオリジナル香港麺を使用した「Cold Noodle Selection」として提供。料理長 中里卓氏をはじめとする職人たちの技と感性、こだわりを盛り込んだ、素材の味わい豊かな冷たい麺メニューを届ける。

［Cold Noodle Selection概要］

期間：6月1日（月）〜9月13日（日）

時間：ランチ 平日11:30〜15:00（L.O. 14:30）

土日祝日 11:00〜15:00（L.O. 14:30）

ディナー 平日 17:30〜22:00（L.O. 21:30）

土日祝日 17:00〜22:00（L.O. 21:30）

料金：

シェフこだわりの香港十二味涼養冷麺 黒酢風味：5800円

龍天門自慢のローストダックと夏野菜の冷麺 くるみソース：3500円

龍天門特製冷やし担々麺：3500円

（すべて税・サービス料込）

場所：広東料理「龍天門」(2階)

Tel：03−5423−7787

ウェスティンホテル東京＝https://www.marriott.com/ja/hotels/tyowi-the-westin-tokyo/overview