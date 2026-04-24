MON7Aが、「THE FIRST TAKE」に初登場した。

第659回の今回披露するのは、2025年に放送されたABEMA 恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。ハロン編』に参加した際、想いを寄せる長浜広奈へ向けて弾き語りで披露した2ndシングル「僕のかわい子ちゃん」だ。

本楽曲のYouTubeでの弾き語り動画は470万回再生を記録しており、TikTokでの弾き語り音源は2026年4月時点でUGCは35,000件に及ぶほか、番組放送直後の2025年8月には世界最大の歌詞サイトGenius Japan 総合ソング・チャートで2週連続1位を獲得した。リリース後はBillboard JAPAN Music Charts「JAPAN Hot 100」で初登場13位を記録しており、リリースから1ヶ月が経った現在ではTikTok総再生回数1億回突破、音楽配信サービス1,000万再生突破、さらにMVも400万再生を超えている。

純粋で率直な想いを歌うエモーショナルな究極のラブソングである本楽曲を、バンド生演奏にて一発撮りでパフォーマンスする。

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◾️MON7A コメント

初めての「THE FIRST TAKE」での一発撮りパフォーマンスは、マジでめっちゃ緊張しちゃって、いつもより感情的になっちゃったなと思います。でもめっちゃ全力で出来てよかったなって思います。ここに来るのがマジで夢だったので、「THE FIRST TAKE」できて嬉しかったです。

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◾️＜MON7A LIVE HOUSE TOUR 2026＞ 2026年

4月4日（土）仙台darwin

4月10日（金）梅田CLUB QUATTRO

4月11日（土）名古屋CLUB QUATTRO

4月20日（月）〜21（火）渋谷CLUB QUATTRO

4月25日（土）福岡BEAT STATION ▼ツアーチケット 詳細

https://lnk.to/MON7A_2026tour