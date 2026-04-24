M!LK佐野勇斗さんが愛知・岡崎市に登場 “観光伝道師”として地元愛を語る 県内外から大勢のファン
ボーカルダンスユニット「M!LK」の佐野勇斗さんが地元・愛知県岡崎市の公園のステージに登場し、大勢の人が集まりました。
24日から岡崎市の岡崎城公園で始まった「五万石藤まつり」。
午後2時から行われた「オープニングセレモニー」にスペシャルゲストが…！
「みなさんこんにちは。きょうは僕の地元・岡崎に来てくださって、岡崎の人はただいま。よく来てくださいました」
「M!LK」のメンバーで岡崎市出身の佐野勇斗さん。
佐野さんは2019年から“岡崎観光伝道師”を務めていて、2026年度の任命式が行われたんです。
「とても素敵な街で、帰ってくるたびに気持ちが安らぎリセットされます。こんな素敵な岡崎の魅力を僕も発信していきたいと思います」（佐野さん）
この任命式の2時間半前、公園内には「整理券の配布は終了しました」という掲示がありました。
佐野さんの任命式を近くで見られたのは、整理券を受け取った限定300人。
午前10時に配り始め、20分ほどでなくなりました。
整理券を受け取ることができたファンは…。
「“ピーチヒップピンク岡崎”という佐野くんのメンバーカラーで来た」（清須市の20代）「あと1時間半くらいで並ぶことができるのでドキドキしている」（名古屋市の20代）
騒動になるのを防ぐために告知は3日前でしたが、遠征してきたファンも。
「埼玉県から来た。夜行バスで朝6時に着いた」（埼玉県の20代）
その一方で悔しい思いのファンも…。
「2年前の家康行列にも来て、そのときは道だったので見れたが…。今回は頑張ってのぞく。気合で」（名古屋市の10代）「岡崎を全国に広めます！」
午後2時すぎ。佐野勇斗さんの登場に、会場に集まったファン“み!るきーず”からは大歓声が…！
「岡崎市内の遊びに行くところ…南公園。ゴーカートをぜひやってください。きょう来てくれたみんなとBBQでもしたいかな」（佐野さん）
300人のファンを前に30分間、地元愛をめいいっぱい語りました。
「岡崎を世界に広めます！」（佐野さん）