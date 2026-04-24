メ～テレ（名古屋テレビ）

ボーカルダンスユニット「M!LK」の佐野勇斗さんが地元・愛知県岡崎市の公園のステージに登場し、大勢の人が集まりました。

24日から岡崎市の岡崎城公園で始まった「五万石藤まつり」。

午後2時から行われた「オープニングセレモニー」にスペシャルゲストが…！

「みなさんこんにちは。きょうは僕の地元・岡崎に来てくださって、岡崎の人はただいま。よく来てくださいました」

「M!LK」のメンバーで岡崎市出身の佐野勇斗さん。

佐野さんは2019年から“岡崎観光伝道師”を務めていて、2026年度の任命式が行われたんです。

「とても素敵な街で、帰ってくるたびに気持ちが安らぎリセットされます。こんな素敵な岡崎の魅力を僕も発信していきたいと思います」（佐野さん）

この任命式の2時間半前、公園内には「整理券の配布は終了しました」という掲示がありました。

佐野さんの任命式を近くで見られたのは、整理券を受け取った限定300人。

午前10時に配り始め、20分ほどでなくなりました。

整理券を受け取ることができたファンは…。

「“ピーチヒップピンク岡崎”という佐野くんのメンバーカラーで来た」（清須市の20代）

「あと1時間半くらいで並ぶことができるのでドキドキしている」（名古屋市の20代）

騒動になるのを防ぐために告知は3日前でしたが、遠征してきたファンも。

「埼玉県から来た。夜行バスで朝6時に着いた」（埼玉県の20代）

その一方で悔しい思いのファンも…。

「2年前の家康行列にも来て、そのときは道だったので見れたが…。今回は頑張ってのぞく。気合で」（名古屋市の10代）

「岡崎を全国に広めます！」

午後2時すぎ。佐野勇斗さんの登場に、会場に集まったファン“み!るきーず”からは大歓声が…！

「岡崎市内の遊びに行くところ…南公園。ゴーカートをぜひやってください。きょう来てくれたみんなとBBQでもしたいかな」（佐野さん）

300人のファンを前に30分間、地元愛をめいいっぱい語りました。

「岡崎を世界に広めます！」（佐野さん）