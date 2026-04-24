横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズの中国料理「彩龍」から、本格冷麺が2026年も登場。

冷涼感あふれる、夏の贅沢メニューを楽しむ「特製冷麺フェア」が開催されます☆

2026年は人気の海鮮冷麺に加え、旬の国産夏野菜をたっぷり使用した新作冷麺が仲間入りしました！

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「彩龍」特製冷麵フェア

提供期間：2026年5月18日（月）〜8月31日（月）

提供時間：

ランチ 月〜金 11:30〜15:30(最終入店14:30)、土日祝 11:30〜16:00(最終入店15:00)

ディナー 月〜土 17:30〜22:00(最終入店21:00)、日祝 17:30〜21:00(最終入店20:00)

料金：

具材たっぷり海鮮冷麺 4,500円(税・サ込)／彩り野菜の冷麺 3,800円(税・サ込) ※ランチタイム限定 冷麺セットメニュー

具材たっぷり海鮮冷麺 6,500円(税・サ込)／彩り野菜の冷麺 5,800円(税・サ込)（本日の蒸し点心2種、本日のスープ、搾菜、ランチデザート付き）

場所：中国料理「彩龍」（3F）

予約・問い合わせ：レストラン総合予約 045-411-1188(10:00〜19:00）

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズでは、中国料理「彩龍」にて、趣向を凝らした凉を誘う演出も愉しめる、人気の「冷麺」2種を販売。

料理長南 暢の就任以来初となる「特製冷麵フェア」が期間限定で開催されます。

南料理長によるホテル開業以来28年の技と情熱、伝統的な広東料理の真髄が紡ぐ、横浜ベイシェラトンの冷麺を味わい、五感で楽しむ夏のひとときを過ごせるフェアです☆

具材たっぷりの海鮮冷麺

「具材たっぷりの海鮮冷麺」は、彩龍で不動の人気を誇る贅沢な一品。

活あわび・蟹爪・海老・帆立・イカ・クラゲ・いくらと、厳選された7種類の豪華海の幸を一度に味わう、贅の極み冷麺です！

翡翠麺の鮮やかな深緑に、海鮮の豊かな恵みがボリューム満点の一皿。

素材の旨味を堪能する、大ぶりな海鮮具材と翡翠麺の爽やかな喉越しは、中国料理「彩龍」ならではの夏の風物詩です☆

彩り野菜の冷麺（新作）

「彩り野菜の冷麺」は、視覚からも涼を愉しむ、料理長おすすめの夏の新作メニュー。

トマト・茄子・オクラ・冬瓜などの瑞々しい夏野菜と国産の中国野菜、料理長南がこだわる中華風ピクルスがたっぷりと盛り込まれています。

国産中国野菜は、こだわりの有機質堆肥で丁寧に育てられた契約農家・千葉県の「中台農園（中台菜園）」から直送しているのもポイントです。

ドライアイスを使った、白い霧が揺らめく幻想的な演出で提供する、ひんやり涼やかな一品。

翡翠麺の深緑と夏野菜の鮮やかな彩りは、まさにフォトジェニックな美しさです☆

中国料理「彩龍」こだわりの麺と特製タレ

中国料理「彩龍」の冷麺には、透き通る翡翠のように美しい、こだわりの翡翠麺を使用。

ほうれん草を練り込んだ半透明の深緑色は、まるで宝石のように涼やかで目にも美しく、食欲をそそります！

ツルツルの喉越しと、柔らかさの中にあるたおやかなコシ、そしてモチモチの弾力が特徴です。

噛むほどに優しい甘みが広がり、クセのない味わいなので、海鮮にも夏野菜にも絶妙な組み合わせ。

タレは胡麻ダレと醤油ダレから好みを選ぶことができ、「彩龍」特製辛し味噌を添えて、好みの辛さに調整できるのも魅力です☆

いくらが彩る海鮮冷麺に、国産夏野菜を使った新作メニューも提供。

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「彩龍」の「特製冷麵フェア」は、2026年5月18日〜8月31日まで開催です☆

※写真はイメージです

※仕入れの状況により、一部料理内容の変更、または盛り付け等が変わる場合があります

※最新の情報はホテル公式ホームページを確認ください

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