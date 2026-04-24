1台で扇風機とサーキュレーターの2種類の風に切り替え可能！ 象印が年間通して使える2WAYサーキュレーターを発売
象印は独自開発のスマートルーバーを搭載し、サーキュレーターの直線的な風と扇風機のやわらかな風の2つの風を切り替えられる2WAYサーキュレーターRC-AA30を4月11日に発売した。
象印といえば炊飯器や電気ケトル、電動ポット、水筒、タンブラーなど、キッチン家電のイメージが強いのではないだろうか。だが、同社は加湿器や空気清浄機、ふとん乾燥機など生活家電に属する製品も展開している。
同社が生活家電で掲げているテーマは、『心地よい環境を作ること』。空気清浄機やふとん乾燥機も室内環境や寝具環境を快適にするためのもので、新製品も室内環境を快適にするサーキュレーターだ。
扇風機市場は近年、縮小基調で推移しているものの市場規模は依然として大きい。一方、サーキュレーター市場はエアコンとの併用による節電効果や換気に対するニーズなどにより、象印の推計によると、その市場規模は直近5年間で約2倍に成長しているという。
同社が実施したユーザー調査によると、サーキュレーターの使用目的で最も多かったのは『空気の循環』で、回答者の7割近くが挙げた。以下、『エアコンの効率アップ』『電気代の節約』と続いている。
また、サーキュレーターを扇風機代わりとして使用していると回答したユーザーは65％にも達していることが分かった。
しかし、サーキュレーターと扇風機は似て非なるもの。サーキュレーターの風は直進性が高く、扇風機は広がる風という違いがあり、サーキュレーターの風は体にとって必ずしも快適とはならず、ストレスになることもある。
このような市場やユーザーの利用実態を背景として同社が開発したのが、1台で強く直進的な風とやわらかく広がる風を送り、“サーキュレーターと扇風機の風を操る”というコンセプトの新製品2WAYサーキュレーターRC-AA30（以下、AA30）である。
AA30が1台で2つの風を切り替えられるのは、同社の独自開発によるスマートルーバーを搭載しているからだ。本体に内蔵された7枚のスマートルーバーが動いて、ファンからの風を整える。
スマートルーバーが収納されているときは広がる風を送り、スマートルーバーが立ち上がると風を整流して直進性の高い風を送る。
同社によると、開発当初はファンがつくる風をスマートルーバーが受け流すようにしたが、十分な直進性が出ず、2つの異なる性質の風をどうつくり分けるかに苦心したと振り返る。
試行錯誤を繰り返して一度は開発を中止しようかという話もあったが、最終的にはファンがつくる風を受け流すのではなく、スマートルーバーで絞り込むような構造にした。さらにスマートルーバーの枚数も試作と検証を繰り返して7枚としたことで、2つの異なる風をつくることに成功。この開発には実に約6年もの時間がかかったという。
同社が実施したサーキュレーターのユーザー調査で、エアコンと暖房の使用時にサーキュレーターの風の出し方や設置場所を変えていると回答したのは約4割。つまり、約6割はサーキュレーターを効率的に使っていないことが分かった。
冷房の冷たい空気は室内の下に溜まり、暖房の温かい空気は逆に上へ溜まる性質がある。サーキュレーターを使って室内の空気を撹拌し、温度ムラをなくすためには冷房使用時と暖房使用時で風の向きを変える必要があるのだが、ユーザーの利用実態は前述のとおりだ。
そこでAA30に搭載したのが標準、夏、冬という3つの自動モードである。標準モードは首振りが左右120度、上下は水平〜上に90度での範囲で動き、上方向には直進的な風を送り、水平方向には広がる風を送る。本体から遠い天井付近や近くの空気も動かすことで、室内全体の空気を循環させる仕組みだ。
夏モードは床付近に溜まる冷気を動かして室内全体に冷気が行き渡るようにする。冬モードは上方向の首振りで直進的な風を天井付近に届け、天井付近の暖気を動かして室内全体に循環させる。
3つのモードは、いずれもスマートルーバーが自動で開閉して2つの風を切り替える。これはユーザーが自分で設置場所や風の向きなどを設定しなくても、季節に適した自動運転で室内の空気を循環させるために搭載したと同社では説明する。つまり、ユーザーの使い勝手を考えた機能といえるだろう。
この自動運転に加えて、手動で直進的な風と広がる風のどちらかに固定することもできる。また、風量や左右・上下の首振り範囲も手動で変えることが可能。風量は10段階で、左右の首振りは3パターン、上下の首振りは4パターンである。
同社では「サーキュレーターや室内の温度ムラの知識があまりないユーザーでも、自動モードは考えずにワンタッチで、いつも快適な空間を作れる点がポイントです」と話す。
サーキュレーターは洗濯物の部屋干しを早く乾かすために用いられることも多いため、AA30はスポットとワイドの2つの衣類乾燥モードも搭載している。スポットは洗濯物が少量の際に適したモードで、直進的な風を多めにして2つの風を交互に当てる。ワイドは洗濯物が多いときに広がる風を多めにして洗濯物全体に風が当たるようにする。
さらに操作ランプの消灯や操作音の消音も可能で、リモコンを使えば最長8時間タイマーで運転をオン・オフすることもできる。なお、リモコンはマグネット内蔵で本体に取り付けられるため、紛失の心配はない。
AA30の外形寸法は幅26cm×奥行20.5cm×高さ31cmで、本体質量は2.8kg。コンパクトで軽量のため、移動させるときも片手で持ち運びができる。省エネ性や静音性に優れたDCモーターを採用し、標準モードでの適用床面積の目安は30畳まで、サーキュレーターモードでは23畳までとなっている。
心地よく快適な室内環境を実現するために開発されたAA30は、面倒な設定や操作がいらず、サーキュレーターと扇風機が生み出すそれぞれの風の特徴を生かした製品だ。
冷暖房機器を使っているのに効きが良くないと感じていたら、それは室内の空気が循環していないからかもしれない。室内の風を効率的に動かして冷暖房機器の能力を最大限生かすとともに、夏の帰宅時や風呂上がりは扇風機としての役割を果たし、さらに部屋干しにも対応するAA30。家電量販店の店頭に展示している実機で、そのサイズ感や重量、機能などを確認してみよう。
●ユーザーの65％がサーキュレーターを扇風機代わりに使用
象印といえば炊飯器や電気ケトル、電動ポット、水筒、タンブラーなど、キッチン家電のイメージが強いのではないだろうか。だが、同社は加湿器や空気清浄機、ふとん乾燥機など生活家電に属する製品も展開している。
扇風機市場は近年、縮小基調で推移しているものの市場規模は依然として大きい。一方、サーキュレーター市場はエアコンとの併用による節電効果や換気に対するニーズなどにより、象印の推計によると、その市場規模は直近5年間で約2倍に成長しているという。
同社が実施したユーザー調査によると、サーキュレーターの使用目的で最も多かったのは『空気の循環』で、回答者の7割近くが挙げた。以下、『エアコンの効率アップ』『電気代の節約』と続いている。
また、サーキュレーターを扇風機代わりとして使用していると回答したユーザーは65％にも達していることが分かった。
しかし、サーキュレーターと扇風機は似て非なるもの。サーキュレーターの風は直進性が高く、扇風機は広がる風という違いがあり、サーキュレーターの風は体にとって必ずしも快適とはならず、ストレスになることもある。
このような市場やユーザーの利用実態を背景として同社が開発したのが、1台で強く直進的な風とやわらかく広がる風を送り、“サーキュレーターと扇風機の風を操る”というコンセプトの新製品2WAYサーキュレーターRC-AA30（以下、AA30）である。
●独自開発のスマートルーバーで2つの風を切り替え
AA30が1台で2つの風を切り替えられるのは、同社の独自開発によるスマートルーバーを搭載しているからだ。本体に内蔵された7枚のスマートルーバーが動いて、ファンからの風を整える。
スマートルーバーが収納されているときは広がる風を送り、スマートルーバーが立ち上がると風を整流して直進性の高い風を送る。
同社によると、開発当初はファンがつくる風をスマートルーバーが受け流すようにしたが、十分な直進性が出ず、2つの異なる性質の風をどうつくり分けるかに苦心したと振り返る。
試行錯誤を繰り返して一度は開発を中止しようかという話もあったが、最終的にはファンがつくる風を受け流すのではなく、スマートルーバーで絞り込むような構造にした。さらにスマートルーバーの枚数も試作と検証を繰り返して7枚としたことで、2つの異なる風をつくることに成功。この開発には実に約6年もの時間がかかったという。
●季節に応じた3つの自動運転モードを搭載
同社が実施したサーキュレーターのユーザー調査で、エアコンと暖房の使用時にサーキュレーターの風の出し方や設置場所を変えていると回答したのは約4割。つまり、約6割はサーキュレーターを効率的に使っていないことが分かった。
冷房の冷たい空気は室内の下に溜まり、暖房の温かい空気は逆に上へ溜まる性質がある。サーキュレーターを使って室内の空気を撹拌し、温度ムラをなくすためには冷房使用時と暖房使用時で風の向きを変える必要があるのだが、ユーザーの利用実態は前述のとおりだ。
そこでAA30に搭載したのが標準、夏、冬という3つの自動モードである。標準モードは首振りが左右120度、上下は水平〜上に90度での範囲で動き、上方向には直進的な風を送り、水平方向には広がる風を送る。本体から遠い天井付近や近くの空気も動かすことで、室内全体の空気を循環させる仕組みだ。
夏モードは床付近に溜まる冷気を動かして室内全体に冷気が行き渡るようにする。冬モードは上方向の首振りで直進的な風を天井付近に届け、天井付近の暖気を動かして室内全体に循環させる。
3つのモードは、いずれもスマートルーバーが自動で開閉して2つの風を切り替える。これはユーザーが自分で設置場所や風の向きなどを設定しなくても、季節に適した自動運転で室内の空気を循環させるために搭載したと同社では説明する。つまり、ユーザーの使い勝手を考えた機能といえるだろう。
この自動運転に加えて、手動で直進的な風と広がる風のどちらかに固定することもできる。また、風量や左右・上下の首振り範囲も手動で変えることが可能。風量は10段階で、左右の首振りは3パターン、上下の首振りは4パターンである。
同社では「サーキュレーターや室内の温度ムラの知識があまりないユーザーでも、自動モードは考えずにワンタッチで、いつも快適な空間を作れる点がポイントです」と話す。
●衣類乾燥モードで部屋干しを効率的に乾かす
サーキュレーターは洗濯物の部屋干しを早く乾かすために用いられることも多いため、AA30はスポットとワイドの2つの衣類乾燥モードも搭載している。スポットは洗濯物が少量の際に適したモードで、直進的な風を多めにして2つの風を交互に当てる。ワイドは洗濯物が多いときに広がる風を多めにして洗濯物全体に風が当たるようにする。
さらに操作ランプの消灯や操作音の消音も可能で、リモコンを使えば最長8時間タイマーで運転をオン・オフすることもできる。なお、リモコンはマグネット内蔵で本体に取り付けられるため、紛失の心配はない。
AA30の外形寸法は幅26cm×奥行20.5cm×高さ31cmで、本体質量は2.8kg。コンパクトで軽量のため、移動させるときも片手で持ち運びができる。省エネ性や静音性に優れたDCモーターを採用し、標準モードでの適用床面積の目安は30畳まで、サーキュレーターモードでは23畳までとなっている。
心地よく快適な室内環境を実現するために開発されたAA30は、面倒な設定や操作がいらず、サーキュレーターと扇風機が生み出すそれぞれの風の特徴を生かした製品だ。
冷暖房機器を使っているのに効きが良くないと感じていたら、それは室内の空気が循環していないからかもしれない。室内の風を効率的に動かして冷暖房機器の能力を最大限生かすとともに、夏の帰宅時や風呂上がりは扇風機としての役割を果たし、さらに部屋干しにも対応するAA30。家電量販店の店頭に展示している実機で、そのサイズ感や重量、機能などを確認してみよう。