4月26日に開園35周年を迎える大分県日出町のハーモニーランドで24日から記念のイベントが始まりました。

【写真を見る】ハーモニーランド35周年「タッチできて幸せ」限定衣装のキティたちに初日から長蛇の列 大分・日出町

長蛇の列を作って来園者が楽しみに待っているのはー

24日に開幕したアニバーサリーイベント！

ハーモニーランドは4月26日に35周年の節目を迎え、多彩なイベントが目白押しです。中でも人気を集めているのはキャラクターとのハイタッチグリーティング。35周年の特別な衣装を身にまとったハローキティなど11キャラクターとハイタッチできます。

（来場者）「ハイタッチグリーティング楽しかった」「タッチできた、幸せでした」

このほかスマホに挟める記念のクリアカードの配布やTシャツなどの限定アイテムも販売されています。

さらにこんな企画もー

（八尋真梨絵記者）「35周年のイベントはアプリでも楽しむことができます。園内をめぐってキーワードを入力するとデジタルバッジを獲得できます」

園内をめぐりデジタルバッジを5つ集めると、35周年のバッグを受け取ることができます。

（関東からの来園者）「これからもたくさん通います」「ハーモニーランド大好き！」

お祝いムードでますます盛り上がるハーモニーランド。開園記念日となる26日には特別セレモニーが開かれ、20以上のキャラクターが出演するダンスパフォーマンスが披露されます。