年収は上がる　 採用は選ぶ 転職市場に強まる選別の波…選ばれるための条件は厳しくなる傾向

数字は景気の体温計といわれるが、今の転職市場はやや熱を帯びている。もっとも、その熱は均一ではない。賃金は伸び、求人も増える一方で、企業が求める人材像は絞り込まれている。

株式会社マイナビの集計によると、２０２６年３月の正社員の平均初年度年収は５１１．０万円となり、２０１８年の調査開始以来で最高を更新した。未経験求人でも１月４５１．９万円、２月４５５．３万円、３月４５７．５万円と連続して上昇し、全体を押し上げた。業種別では金融・保険が６３８．０万円、ＩＴ・通信・インターネットが５９４．３万円、コンサルティングが５８３．６万円と高水準が並ぶ。経験者求人に限れば金融・保険は７２４．３万円に達する。

採用の中身にも変化が見える。２０２６年３月の求人に占める経験者向けの比率は４６．７％で過去最高となり、前年同月比でも上昇した。未経験は５３．３％と依然過半だが、即戦力を重視する流れが強まっている。企業側は人件費の上昇を背景に、採用の量より質へと軸足を移しつつある。

求人と応募の動きも活発だ。２０２６年３月の求人件数は２０２３年平均比で２０５．７％、応募数は１３０．４％といずれも増加傾向を示した。金融・保険は求人３１２．７％、応募１７８．７％と突出し、不動産・建設・設備は求人２３７．４％、コンサルティングも２３４．７％と伸びが目立つ。応募面では公的機関・その他が１６２．７％、ＩＴ関連が１４９．５％と続いた。

給与水準の上昇と採用競争の激化を指摘する一方で、企業が求めるスキルや経験の明確化が重要になるとみる。賃上げの広がりは求職者に追い風だが、門戸は広がるだけではない。選ばれるための条件は、むしろ厳しくなっている。