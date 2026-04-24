Amazon、Echo Dot NBA公式認定エディションを発表
Echo Dot NBA公式認定エディション
Amazonは、Echo Dot NBA公式認定エディションの日本における販売を開始した。価格は1万980円（税込）。Amazon.co.jpにて購入することができる。
■バスケットボールファンのための特別なEcho Dot
Echo Dot NBA公式認定エディションは、世界中で愛されるNBAやチームのロゴがデザインされた特別仕様のAlexa搭載スマートスピーカー。NBA、レイカーズ、ブルズ、ウォリアーズ、セルティックス、ニックスの全6種類のデザインを用意し、リビングや寝室、書斎など、自宅の好きな場所でNBAの世界観を楽しめる。
「アレクサ、NBAの試合予定を教えて」、「アレクサ、NBAの試合結果を教えて」とAlexaに話しかけるだけで、NBAの試合予定や結果を手軽に確認することができる。また、対応するFire TVシリーズとEcho Dot 2台を組み合わせて、迫力のホームシアターを構築し、Prime Videoでお気に入りのチームの試合を楽しむ事もできる*1。
*1 コンテンツの視聴には別途登録・契約や料金が必要な場合がある。またAlexaホームシアターについては確認のこと。
■NBA House Japan 2026 Presented by Primeにて展示
Echo Dot NBA公式認定エディション全6種は、Amazonがプレゼンティングパートナーとなる「NBA House Japan 2026 Presented by Prime」（主催：NBA、4月25日（土）26日（日）、シティサーキット東京ベイにて開催）の会場にて展示される予定。会場では、3on3やダンクコンテストの優勝チームへ、総額100万円のAmazonギフト券とあわせ、Echo Dot NBA公式認定エディションがプレゼントされる予定。
■Amazon Echo Dot 第5世代 NBA公式認定エディション (2026年発売)
■ITライフハック
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■デジタル家電に関連した記事を読む
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・2台のパソコンでデュアルディスプレイを共有できる！4K対応HDMIパソコン切替器
・イベント設営をスムーズに！コンパクトに折りたためる、拡声器スピーカー用スタンド2種
・USB Type-Cケーブル1本で、手軽にデュアルディスプレイ化できる！14インチモバイルモニター
Amazonは、Echo Dot NBA公式認定エディションの日本における販売を開始した。価格は1万980円（税込）。Amazon.co.jpにて購入することができる。
■バスケットボールファンのための特別なEcho Dot
Echo Dot NBA公式認定エディションは、世界中で愛されるNBAやチームのロゴがデザインされた特別仕様のAlexa搭載スマートスピーカー。NBA、レイカーズ、ブルズ、ウォリアーズ、セルティックス、ニックスの全6種類のデザインを用意し、リビングや寝室、書斎など、自宅の好きな場所でNBAの世界観を楽しめる。
「アレクサ、NBAの試合予定を教えて」、「アレクサ、NBAの試合結果を教えて」とAlexaに話しかけるだけで、NBAの試合予定や結果を手軽に確認することができる。また、対応するFire TVシリーズとEcho Dot 2台を組み合わせて、迫力のホームシアターを構築し、Prime Videoでお気に入りのチームの試合を楽しむ事もできる*1。
*1 コンテンツの視聴には別途登録・契約や料金が必要な場合がある。またAlexaホームシアターについては確認のこと。
■NBA House Japan 2026 Presented by Primeにて展示
Echo Dot NBA公式認定エディション全6種は、Amazonがプレゼンティングパートナーとなる「NBA House Japan 2026 Presented by Prime」（主催：NBA、4月25日（土）26日（日）、シティサーキット東京ベイにて開催）の会場にて展示される予定。会場では、3on3やダンクコンテストの優勝チームへ、総額100万円のAmazonギフト券とあわせ、Echo Dot NBA公式認定エディションがプレゼントされる予定。
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