NFLドラフト会議が23日（日本時間24日）、米ペンシルベニア州ピッツバーグで開幕し、各チームが1巡目の指名を行った。

全体1位はレイダーズが、インディアナ大QBフェルナンド・メンドーサを指名した。昨季、同大を初の全米王座に導いた司令塔。パス成功率72.0％、41TDに対し6インターセプトと、ミスの少ない安定したパフォーマンスが高く評価され、年間最優秀選手に与えられるハイズマン賞を受賞した。

用意されたレイダーズの黒いキャップをさっそくかぶったメンドーザは、「大学でのキャリアは素晴らしいもので感謝しているが、これからはNFLのより高いレベルへ踏み込んでいく。自身の価値を証明し、日々成長していくことを楽しみにしている」と、意気込みを口にした。

ジェッツは全体2位でテキサス工科大のエッジラッシャー（DL）、デービッド・ベーリーを、カージナルスが3位でノートルダム大RBジェレマイア・ラブを、それぞれ指名した。

1巡目で最も多くの選手が指名されたのは、強豪オハイオ州立大だった。4位でWRカーネル・テイトがタイタンズに指名されると、5位でLBアーベル・リースがジャイアンツに、7位でLBソニー・スタイルズがコマンダーズに、11位にDBケイレブ・ダウンズがカウボーイズにと、4人が次々と名前が呼ばれた。

開催地ピッツバーグを本拠地とするスティーラーズは、21位でアリゾナ州立大のOLマックス・イハナチョアをピック。昨季スーパーボウルを制したシーホークスは、1巡目最後の32位でRBジャダリアン・プライスとの交渉権を獲得した。プライスはノートルダム大出身で、同一校からRB2人が1巡目で指名されるのは、史上4度目だった。

日本人初のNFL入りを目指すハワイ大のキッカー松澤寛政は、この日は指名されなかった。ドラフトは25日（同26日）まで行われ、松澤は吉報を待つことになる。