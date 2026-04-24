スカパーＪＳＡＴ<9412.T>が後場一段高となっている。同社はきょう、小型ＳＡＲ（合成開口レーダー）衛星による地表変動解析の観測機会を特定する「観測機会最適化システム」（特許出願中）を世界で初めて開発したと発表。これが買い手掛かりとなっているようだ。



このシステムは、ＱＰＳホールディングス<464A.T>子会社であるＱＰＳ研究所の小型ＳＡＲ衛星コンステレーションにおける試験利用を経て実用化されたもの。これまで見逃されていた有効な観測機会を的確に捉え、ＩｎＳＡＲ解析（異なる時期に取得したＳＡＲデータを精密に比較することで、数ミリから数センチ単位の地表変動を捉える技術）に利用可能なデータ取得率を従来の約１２倍に向上させることに成功したという。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS