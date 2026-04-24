「ANISON LEGENDS FES JAPAN」豪華アーティストを迎え2026年7月4日(土)石川県立音楽堂にて初開催決定！

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ANISON LEGENDS FES JAPAN制作委員会は、2026年7月4日（土）、石川県立音楽堂コンサートホール（石川県金沢市）にて、アニメソングの祭典「ANISON LEGENDS FES JAPAN」（アニソン レジェンズ フェス ジャパン／略称：アニレジェ）を初開催することを発表した。

本公演は、北陸・金沢を舞台に、アニメソングを交響的スケールで再定義する文化創造型音楽プロジェクトとして、龍玄とし（Toshl）がプロデューサーを務め、フルオーケストラとトップボーカリストによる特別な演出を通じ、日本が世界に誇るアニメソング文化を国内外へ発信する。

また、能登半島地震からの復興が続く今、音楽の力で希望の灯をともすとともに、文化支援と地域活性を両立する持続的なプロジェクトとしての発展も目指している。

今回、龍玄としの呼びかけに賛同した大黒摩季、松本梨香、森口博子、KENJI03（BACK-ON）、ゴールデンボンバーをはじめとする、アニソンおよびJ-POPを代表するアーティストの出演が予定されている。

フルオーケストラ演奏をはじめ、多彩な編成により、世代を超えて愛されるアニメソングの名曲を、国内最高峰の音響を誇るシューボックス型ホールにてお届け。さらに、金沢の中心地を舞台に、街をあげてのコスプレパレードを同時開催。音楽とコスプレカルチャーが融合する、前例のない祝祭空間を創出する。なお、本イベントで販売されるチャリティーTシャツの売上は、能登半島地震の復興支援に充てられる。

●イベント情報

ANISON LEGENDS FES JAPAN（アニソン レジェンズ フェス ジャパン）

略称：アニレジェ

2026年7月4日（土）

屋外コスプレイベント：10:00-17:30

ANISON LEGENDS FES JAPAN：開場 14:30/開演 15:30/終演 18:30（予定）

※イベント・公演の終演時間は変更になる可能性がございます。

会場：石川県立音楽堂 コンサートホール（1,560席）

主催：ANISON LEGENDS FES JAPAN 制作委員会

後援：公益財団法人石川県音楽文化振興事業団

協力：金沢駅前にぎわい協議会、株式会社ガーデンホテル金沢

特別協力：株式会社北國新聞社

特別協賛：株式会社クスリのアオキ

プロデューサー：龍玄とし（Toshl）

出演（予定）：大黒摩季、松本梨香、森口博子、KENJI03（BACK-ON）、ゴールデンボンバー

※出演者は予告なく変更、キャンセルとなる場合がございます

チケット販売：ファミリーマートチケット（独占販売）

問合せ事務局：info@anilege.jp

公演の特徴

・世代を超えて愛されるアニメソングの名曲を、フルオーケストラ編成をはじめ、多彩な編成で披露

・アーティスト同士によるスペシャルコラボレーション（デュエット・カバー）を実現

・金沢名物グルメや地酒、アニソンコラボメニューが楽しめる「フェス飯」エリアを展開（キッチンカー約10台）

・金沢の中心地で、街をあげてのコスプレパレードを同時開催（龍玄としも参加予定）

・海外からの来場も視野に入れた国際的なフェスティバルとして展開

・チャリティーTシャツの売上の一部を能登半島地震復興支援に寄付

チケット情報

4月25日（土） 龍玄としファンクラブ先行販売（プラチナプレミアム席）

プラチナプレミアム席(32,000円)：

最優先入場/プレミアムパス/龍玄としメッセージカード(予定)

5月 2日（土） 一般販売開始（ファミリーマートチケット独占販売）

プラチナプレミアム席(32,000円)：

最優先入場/プレミアムパス/龍玄としメッセージカード(予定)

SS席(21,000円)

S席(16,000円)

A席(11,000円)

B席( 8,000円)

＜プロデューサー: 龍玄とし（Toshl）コメント＞



2026年夏、金沢がアニソンと感動で熱く彩られます。アニメソングには、心を震わせ、明日へ進む力があります。そんな“魂の歌”を、最高の音と特別な空間、そして全国の美食とともに体感できる、唯一無二のフェスが誕生します。私は現在、金沢市内にスタジオやアトリエなど創作の拠点を構え、金沢市民としてこの街とともに歩んでいます。だからこそ、日本の伝統文化を今に受け継ぐこの美しい街・金沢から、アニメ・音楽・食を通じて、世界中の皆様と熱いパッションを分かち合いたいと願っています。このフェスは、能登半島地震の被災地を応援するチャリティーとしての意味も込められています。

皆さんの笑顔と声援が、未来への光になります。最高で最幸のフェスを一緒に創り上げてください！

プロフィール

圧倒的な歌唱力で多くの人々を魅了する日本を代表するボーカリスト。音楽プロデューサー、作詞・作曲家、執筆家、画家としても幅広く活動している。2018年よりユニバーサルミュージックよりリリースしたカバーアルバム「IM A SINGER」シリーズは大ヒットを記録し、今夏には待望の最新作「IM A SINGER VOL.4」のリリースを予定。アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』新作シリーズのエンディングテーマ「愛をとりもどせ!!」を担当するなど、その表現は多岐にわたる。音楽番組のみならず、バラエティ番組やCM出演など多方面で活躍し、幅広い層から支持を集めている。さらに、初のアニソンフェスのプロデュースにも挑戦し、新たな表現の場を切り拓いている。

出演アーティスト（第1弾発表）

大黒摩季

プロフィール

1992年デビュー。

90年代「ら・ら・ら」など数多くのミリオン・ヒットを放ちながらも、2010年 病気療養のため活動休止するも、2016年 活動再開。

以降、毎年の全国ツアーを続けながら、2022年には30周年記念ベスト・アルバムをリリース。

昨年開催した「55 BLACK」「55 RED」と２つのツアー、そしてアルバム・リリースを経て、2026年5月からはデビュー35周年に突入。

イベント出演や能登半島地震の復興に向けたチャリティー活動などを様々な活動を続けている。

松本梨香

プロフィール

横浜市出身。幼少期からミュージカルや2.5次元舞台など、様々なステージで活躍。声優としても名作アニメや海外映画に多数出演し、特にアニメ『ポケットモンスター』の主人公・サトシ役で広く知られる。自身が歌う主題歌はダブルミリオンを記録し、その歌声は世代を超えて多くの人々の心をつかみ、国内外のファンを魅了。女性として初めて仮面ライダーシリーズの主題歌を担当し、スーパー戦隊・仮面ライダー・ウルトラマンの主題歌を歌う。絵本やエッセイの出版、音響監督や舞台演出も手掛けるなど、マルチな才能を発揮。クールジャパンエグゼクティブディレクターとして、エンターテインメントを通じて日本文化を世界に発信している。

森口博子

プロフィール

1985年に TV アニメ 「機動戦士Zガンダム」オープニングテーマ 『水の星へ愛をこめて』でデビュー。1991年に映画 「機動戦士ガンダムF91」主題歌 『ETERNAL WIND 〜ほほえみは光る風の中〜』がヒットし、同年から6年連続で NHK 「紅白歌合戦」に出場。自身のレギュラ一番組 「夢が MORI MORI」をはじめとしたパラエティでも頭角を現し、歌手活動だけでなく “元祖バラドル” としても一躍大ブレイク。

2019年から 2022年に発売されたアルバム 『GUNDAM SONG COVERS』シリーズが大ヒットし、2019年には 「日本レコード大賞」にて 「企画賞」を受賞。

2023 年にはアニ ソンの名曲の数々を豪華ミュージシャンとコラボレ ーションした新シリーズのアルバム 『ANISON COVERS』がヒットしシリーズ化。

2025年にはデビュー40 周年を迎え『GUNDAM SONG COVERS-ORCHESTRA-』、全曲オリジナルの記念アルバム 『YourFlower〜歌の花束を〜』の２作品をリリースしTOP10入り！

これで令和に入り毎年リリースした8作品全てオリコンTOP10入りを果たす。

KENJI03（BACK-ON）

プロフィール

BACK-ONのボーカル・ギター。

2002年にBACK-ONを結成、2005年にcutting edgeよりメジャーデビュー。

これまでの楽曲の多くを手がけ、アニメ・ゲーム・特撮作品の主題歌を多数担当。

他アーティストへの楽曲提供も数多く行っている。

ゴールデンボンバー

プロフィール

鬼龍院翔、喜矢武豊、歌広場淳、樽美酒研二の4人からなるヴィジュアル系エアーバンド。

代表曲「女々しくて」で4年連続紅白歌合戦に出場し、オリコンカラオケランキングの当時の歴代1位となる51週連続1位を獲得。アニメのタイアップには『遊☆戯☆王ZEXAL』のEDテーマ「僕クエスト」や『ちびまる子ちゃん』OPテーマ「おどるポンポコリン」などがある。

関連リンク

イベント公式サイト

https://www.anilege.jp/