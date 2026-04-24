住職になった際「国保」加入手続きせず無保険状態　“拾った保険証”で約115回“なりすまし診療”　住職の男逮捕　兵庫・姫路市

兵庫・姫路市の住職の男が、拾った他人の保険証を使って約1年11カ月にわたり5都府県の約25の医療施設で約115回“なりすまし受診”した疑いで逮捕された。保険組合が不自然な診療に気づき、警視庁に相談したことで発覚したという。

約1年11カ月間“なりすまし診療”繰り返す

あるときは湖畔で尺八を奏で、またあるときは曲にあわせてバイオリンを演奏する男。

さまざまな楽器を演奏する様子を、動画投稿サイトに度々上げていた男の職業は住職だ。

この男が詐欺の疑いで逮捕された。

兵庫・姫路市に住む、廣利輝和容疑者（55）は2月、他人の保険証を使用し、大阪市内の病院で診療と薬の処方を受けた疑いが持たれている。

廣利容疑者が不正に利用したのは、2024年1月、60代の男性が都内で落とした財布に入っていた保険証だった。

廣利容疑者は住職になった際、国民健康保険への加入手続きをしなかったことから、保険証を持っていなかったという。

廣利容疑者は拾った保険証で病院を受診した際、保険証に記載のあった名前・住所・生年月日を記入していたという。

「不自然な診療」保険組合が気づき発覚

なりすまし受診をした期間と回数は、1回ではない。

2024年の3月頃から2026年2月までの約1年11カ月の間、東京、兵庫、岡山、大阪、京都にある約25の医療施設で約115回にわたり、なりすまし診療を受けたとみられる。

保険証を落とした男性はその後再発行していたが、廣利容疑者が手に入れた保険証も使える状態になっており、保険組合側から「不自然な診療がある」と警視庁に相談があったことから事態が発覚した。

現在、寺の住職を「休業中」の廣利容疑者。

警視庁の調べに対し「保険証がなかったので、拾った保険証を使って診療を受けていました。同じ病院で反復使用すれば、いずれ警察にバレると思ったので色んな地域で使用しました」と説明し、容疑を認めているという。

（「イット！」4月23日放送より）