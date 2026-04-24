夫婦で招待された結婚式が“挙式のみ参加”になりそうです。披露宴がないなら負担は軽い気もしますが、ご祝儀まで少なくしていいのか迷います。一般的にはどう考えればよいのでしょうか？

夫婦で招待されても、挙式のみならご祝儀の考え方は変わる

一般的な結婚式では、友人や同僚として1人で出席する場合のご祝儀は3万円、夫婦で出席する場合は5万円がよくある目安です。

これは、お祝いの気持ちに加えて、披露宴でふるまわれる料理や飲み物、引き出物なども含めて考えられているためです。株式会社リクルートが運営する「ゼクシィ」では、友人・同僚の結婚式に夫婦で出席する場合のご祝儀の金額は5～7万円が相場と紹介しています。

一方で、挙式のみの結婚式は披露宴がありません。そのため一般的には、披露宴ありの場合とは分けて考え、「お祝いの気持ち」を中心に金額を決めることが多いです。

友人や同僚として1人で参加する場合は、1万円程度がひとつの目安とされています。夫婦で参加する場合は、連名で包むことを前提に、関係性に応じて金額を調整するとよいでしょう。



夫婦で挙式のみ参加するときの金額はどう決める？

夫婦で挙式のみに参加する場合、挙式のみの相場である1万円を基準にしつつ、相手との関係性に応じて金額を考えるのが一般的です。ただし、ご祝儀では偶数を避ける考え方が根強いため、現金で2万円をそのまま包むことに抵抗を持つ人も少なくありません。

一般的な結婚式に夫婦で参加する場合のご祝儀で5万円がよく選ばれるのも、奇数で収まりがよいためです。ご祝儀の決め方には、主に3つの考え方があります。

一つ目は、夫婦連名で3万円を包む方法です。挙式のみのご祝儀としてはやや高めですが、関係が近い友人や日頃お世話になっている相手なら、失礼にあたる金額ではありません。

なお、2万円は偶数のため気にする人もいますが、最近ではペアを連想させる数字として受け止められることもあります。また、1万円札1枚と5000円札2枚の計3枚で包み、縁起に配慮する考え方もあります。ただし、結婚式のご祝儀では奇数額を好む考え方も根強いため、判断に迷う場合は3万円を選ぶほうが無難でしょう。

二つ目は、現金ご祝儀に加えて、相手の負担にならない範囲でお祝いの品を添える方法です。例えばご祝儀1万円に、後日3000～1万円程度のお祝いの品を添える形なら、気持ちも伝わりやすくなるでしょう。

三つ目は、相手から「本当に気を遣わないでほしい」と明確に言われている場合に、夫婦で1万円程度にとどめる考え方です。ただし、この金額はかなり控えめなので、相手との関係性をよく見て判断したいところです。



金額で迷ったときに失礼になりにくい判断のポイント

挙式のみに参加する場合のご祝儀は、通常の披露宴ありの相場とは分けて考えるのが一般的です。披露宴がないのに夫婦で5万円を包むと、手厚いお祝いにはなりますが、新郎新婦がかえって恐縮することもあります。

次に意識したいのは、新郎新婦との関係の深さです。親しい友人、きょうだいのように付き合いの深い相手、自分たちの結婚時に十分なお祝いをもらった相手であれば、やや多めでも違和感はありません。

一方、夫婦そろって招待されたものの、実際には夫婦の片方だけが親しい関係である場合は、相場を目安に考えるのが無理のない判断といえます。ただし、相場はあくまで目安なので、関係性を軸に調整することが大切です。



挙式のみのご祝儀はお祝いの気持ちと相手への配慮を意識して考えよう

夫婦で招待された結婚式が挙式のみの場合、ご祝儀はは披露宴ありの相場をそのまま当てはめるのではなく、形式や関係性に応じて考えることが大切です。

夫婦連名で3万円を包む方法や、現金にお祝いの品を添える方法などがあり、相手から気遣いは不要と言われている場合は控えめにする考え方もあります。ただし、相場はあくまで目安なので、お祝いの気持ちと相手への配慮の両方を意識して判断するとよいでしょう。



出典

株式会社リクルート ゼクシィ 結婚式に“夫婦で”出席！ご祝儀の金額＆ご祝儀袋の書き方はどうする？

株式会社リクルート ゼクシィ「結婚式のご祝儀相場」いくら包めばいい？相手別・挙式のみ・連名など様々なケースを解説

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー