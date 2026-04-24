“大食い女王”もえあず、白ビキニ姿でサウナを満喫 美ボディまぶしいオフショットに反響「わお、ナイスですね」「こんなにスタイル良かったんだ」
大食い女王としても親しまれる“もえあず”こと「もえのあずき」が22日、自身のインスタグラムを更新。サウナに出かけたことを報告し、美ボディまぶしいオフショットを披露した。
【写真】「わお、ナイスですね」「こんなにスタイル良かったんだ」白ビキニ姿でサウナを満喫するもえあず
最近の投稿では、たびたびサウナにハマっている様子を伝え、美スタイルをのぞかせた“サウナショット”を披露しているもえあず。
この日は、「しなもんのサウナハット買ったの」「かわいい??」とファンに語りかけるようにつづり、白いビキニ姿で頭にサンリオの人気キャラクター・シナモロールのサウナハットをかぶったチャーミングな姿を披露。驚異的な食べっぷりとのギャップ感が際立つような、引き締まった美ボディを披露している。
コメント欄には「可愛すぎるー！」「わお、ナイスですね」「こんなにスタイル良かったんだ」「白ビキニ似合っててかわいい」などの声が寄せられている。
【写真】「わお、ナイスですね」「こんなにスタイル良かったんだ」白ビキニ姿でサウナを満喫するもえあず
最近の投稿では、たびたびサウナにハマっている様子を伝え、美スタイルをのぞかせた“サウナショット”を披露しているもえあず。
この日は、「しなもんのサウナハット買ったの」「かわいい??」とファンに語りかけるようにつづり、白いビキニ姿で頭にサンリオの人気キャラクター・シナモロールのサウナハットをかぶったチャーミングな姿を披露。驚異的な食べっぷりとのギャップ感が際立つような、引き締まった美ボディを披露している。
コメント欄には「可愛すぎるー！」「わお、ナイスですね」「こんなにスタイル良かったんだ」「白ビキニ似合っててかわいい」などの声が寄せられている。