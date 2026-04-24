アスクエジンバラで挑んだ皐月賞は４着。負けはしましたが、納得のいくレースができました。道中の位置取り、追い出しのタイミングなどは思い描いた通り。ひと押しが足りませんでしたが、次の日本ダービーに向けて、いい感触をつかむことができました。短期放牧を挟むようですが、戻ってからは今までと同じように積極的にコンタクトを取っていくつもり。今度こそ１０の力を出し切れるよう、全力で向き合っていきたいと思います。

今週は土曜に東京、日曜に京都で騎乗します。読売マイラーズＣはシャンパンカラー。昨年はロングランで勝たせてもらったレースに、今年はシャンパンカラーで参戦します。美浦で今週の追い切りに乗りましたが、前走時より良くなっていると思います。今回はハミなど馬具も工夫。Ｇ１ホースらしい乗り味のよさを感じていますし、今回も自分の競馬に徹するだけ。昨年のロングランのように決め脚を引き出したいです。

土曜の青葉賞はヨカオウです。前走は休み明けという感じで、本来の走りができませんでしたね。距離延長は問題ないですし、何とか権利（優先出走権＝２着以内）を取れるように頑張ります。（ＪＲＡ騎手）