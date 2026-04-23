「まさかファミマで買えるなんて…」小嶋陽菜「Her lip to BEAUTY」人気の香りがボディミストに、数量限定で販売
小嶋陽菜がプロデュースするビューティブランド「Her lip to BEAUTY」から、ブランドで人気を集める香り3種をボディミスト化した新商品『BODY MIST』（1705円／税込）が登場。明日から、全国約8500店舗のファミリーマートで順次発売され、ブランドにとってファミリーマートとの初コラボレーションアイテムとなる。
【画像】「Her lip to BEAUTY」のボディミスト、NUDE PEARLの香り解説
今回ボディミストになったのは、オードパルファムで支持を集めてきた「NUDE PEARL」「ROSE BLANCHE」「EARLY MORNING」の3種類。ライトな香り立ちと持ち運びしやすい45mlサイズが特徴で、外出先や気分を切り替えたい場面でも使いやすい仕様となっている。
美容成分として、加水分解シルク、加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸Naの3種を配合。香りを楽しみながら保湿ケアもかなえるアイテムとして展開する。ブランドの世界観を反映したエレガントな香りに包まれながら、しっとりとした肌感を目指せるという。
香りはそれぞれ個性が際立つ仕様に。「NUDE PEARL」は、ティーローズやキャラメルの甘さにスパイスやハーブを重ねた、奥行きのあるフローラルアンバー。「ROSE BLANCHE」は、3種のローズの華やかで芳醇な甘さにラベンダーのみずみずしさが混じり合うフローラルムスク。「EARLY MORNING」は、ホワイトミュゲとカシュメランの優雅な印象を、フレッシュなサボンが包み込むホワイトフローラルに仕上げた。
SNSでは「まさかファミマで買えるなんて…」と驚きの声があがっており、「数量限定なんですね」「近くのファミマでチェックしてみます」と多数の反響を集めている。
【画像】「Her lip to BEAUTY」のボディミスト、NUDE PEARLの香り解説
今回ボディミストになったのは、オードパルファムで支持を集めてきた「NUDE PEARL」「ROSE BLANCHE」「EARLY MORNING」の3種類。ライトな香り立ちと持ち運びしやすい45mlサイズが特徴で、外出先や気分を切り替えたい場面でも使いやすい仕様となっている。
香りはそれぞれ個性が際立つ仕様に。「NUDE PEARL」は、ティーローズやキャラメルの甘さにスパイスやハーブを重ねた、奥行きのあるフローラルアンバー。「ROSE BLANCHE」は、3種のローズの華やかで芳醇な甘さにラベンダーのみずみずしさが混じり合うフローラルムスク。「EARLY MORNING」は、ホワイトミュゲとカシュメランの優雅な印象を、フレッシュなサボンが包み込むホワイトフローラルに仕上げた。
SNSでは「まさかファミマで買えるなんて…」と驚きの声があがっており、「数量限定なんですね」「近くのファミマでチェックしてみます」と多数の反響を集めている。