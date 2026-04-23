4月22日（水）日本テレビ系で放送の「千鳥かまいたちゴールデンアワー」は「ダイエットはつらいよ大賞」。スタジオには、渡辺翔太（Snow Man）、兎（ロングコートダディ）、おかずクラブ、高橋成美、ニシダ（ラランド）、増田彩乃（CUTIE STREET）、レインボーが登場した。

出演者がそれぞれのダイエット事情について語り合う中、番組後半では、痩せると噂のダイエットに1週間挑戦する企画を行った。

高橋はスイカを毎日食べるダイエット、オカリナ（おかずクラブ）は1週間着物を着るだけのダイエット、ニシダは1日15分以上の後ろ歩きダイエット、ジャンボたかお（レインボー）は5cmの皿と10cmの箸で食べ過ぎを防止するダイエット、ゆいP（おかずクラブ）は4泊5日の断食ホテルダイエットに挑戦。その中で体重を最も落としたのはゆいPで、体重はマイナス6.4kgとなった。

※効果には個人差があります

ゆいPが滞在したのは、静岡・伊豆高原の「ファスティングホテル海の杜」。ダイエットや体の調子を整えたい人が訪れる施設で、最短1泊2日から泊まれ、これまでのべ2000人以上が宿泊してきたという。

挑戦前の体重測定では体重118.2kg、体脂肪率47.3%のゆいP。出されたのは、あらゆる栄養素が含まれているスーパーフード・モリンガのストレートジュース。ゆいPは「渋いリンゴジュースって感じ。味好きです。癖全然ない」と飲み進めた。

ホテルで出される食事は、朝・昼・晩とモリンガドリンクと梅干しのみ。固形物を食べずに脂肪燃焼効果を促し、栄養抜群のモリンガで体を整えるというメニューだ。

※極端な食事制限は体調に影響する可能性があります。

下痢、低血糖症状に注意する必要があります。

※モリンガの摂取は、妊娠中・妊娠の可能性がある方・持病がある場合は医師に相談をしてください

2日目の朝食は、モリンガに豆乳・蜂蜜を入れたモリンガラテ。ゆいPは「甘い」「満足感がある気がする」と言う一方、「ピザパン食いたいですね」と本音が漏れる。

ただ、3日目に入ると変化が出て「今、空腹感1です。レベルで言うと、ほぼゼロに近い1。慣れてきたのかな」と空腹が落ち着いてきた様子。さらに、「普段の3倍出る」とオナラの話も。モリンガは食物繊維が豊富なため、人によってはオナラが止まらないこともあるという。

最終日の朝食は、消化に優しい回復食。出されたのは、梅干し、大根おろし、みそ汁、モリンガ茶、玄米の重湯。弱った胃腸を守り、吸収力が高い体を慣らせてリバウンド防止効果にもつながるという。久しぶりのみそ汁に「しみる〜」とゆいP。昼食の回復食を摂って、4泊5日の断食ホテル滞在が終了。「清々しい気持ち」「間違いなく結果に出てると思います」と手応えを語った。

その後、2日モリンガドリンク生活を続け、最終的にマイナス6.4kgのダイエットに成功した。

※効果には個人差があります

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