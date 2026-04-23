秋元康プロデュース男性アイドルグループ「Cloud ten」30人一挙解禁 Leminoで冠番組配信開始
【モデルプレス＝2026/04/23】Leminoでは4月23日18時より、秋元康が総合プロデュースを行うシアターボーイズプロジェクト冠レギュラー番組「Cloud ten Begins〜あなたが見つける無色のアイドル〜」（第2話以降は隔週土曜ひる12時）を独占配信する。
【写真】秋元康手掛ける男性アイドルグループ、メンバーのアップショット
2025年6月、秋元が総合プロデュースを行う「シアターボーイズグループオーディション2025」を発表。専用シアターを拠点とした新しい男性アイドルグループとして、話題となった。
4月23日にオーディションに合格した30人のお披露目会が行われ、「Cloud ten」として、プロジェクトが始動していくことが発表。Leminoで23日18時より、「Cloud ten」に密着したドキュメントバラエティ番組「Cloud ten Begins〜あなたが見つける無色のアイドル〜」を配信開始。オーディションでの彼らの様子や普段のレッスン風景、メンバー同士や家族との関係等、“まだ何者でもない彼らを推すきっかけ”が盛りだくさんの番組に。
メンバーの成長を見守る番組MCはヒコロヒー。初回ゲストには、柏木由紀、紅しょうが・熊元プロレスが出演。多彩な出演者が、それぞれの視点で彼らの魅力を引き出し、番組を盛り上げる。
秋元が総合プロデュースを行う、新たな男性アイドルグループを創出するために始動したプロジェクト。東京・お台場「ダイバーシティ東京 プラザ」内に約300席規模の劇場を2026年夏にオープンさせ、このプロジェクトの専用シアターとして新しいエンターテイメントを発信する。現状30人のメンバーで構成され、ここから新たなグループのデビューを目指す。（modelpress編集部）
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◆秋元康プロデュース男性アイドルグループ30人一挙解禁
2025年6月、秋元が総合プロデュースを行う「シアターボーイズグループオーディション2025」を発表。専用シアターを拠点とした新しい男性アイドルグループとして、話題となった。
メンバーの成長を見守る番組MCはヒコロヒー。初回ゲストには、柏木由紀、紅しょうが・熊元プロレスが出演。多彩な出演者が、それぞれの視点で彼らの魅力を引き出し、番組を盛り上げる。
◆「Cloud ten」
秋元が総合プロデュースを行う、新たな男性アイドルグループを創出するために始動したプロジェクト。東京・お台場「ダイバーシティ東京 プラザ」内に約300席規模の劇場を2026年夏にオープンさせ、このプロジェクトの専用シアターとして新しいエンターテイメントを発信する。現状30人のメンバーで構成され、ここから新たなグループのデビューを目指す。（modelpress編集部）
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