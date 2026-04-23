ENHYPEN、初の日本4大ドームツアー開催決定！東京ドーム含む8公演の詳細解禁

ENHYPENの4回⽬のワールドツアーの日本公演「ENHYPEN WORLD TOUR'BLOOD SAGA' IN JAPAN」の詳細が決定した。

ENHYPEN初の4大ドームツアーは、東京・東京ドーム（12⽉1・2⽇）、愛知‧バンテリンドームナゴヤ（26・27日）、福岡・みずほPayPayドーム福岡（2⽉6⽇・7⽇）、⼤阪‧京セラドーム⼤阪（19・20⽇）にて4都市8公演を開催する。

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「ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA'」（以下、「BLOOD SAGA」）は、5⽉1⽇〜3⽇の韓国・ソウル公演を⽪切りにスタートし、初めて南⽶（サンパウロ、リマ、メキシコシティ）に進出。その後、7・8⽉にダラス、サンディエゴ、タコマ、オークランド、ラスベガスなど北⽶5都市を巡り、10⽉にはマカオ、12⽉から2027年2⽉まで東京、愛知、福岡、⼤阪など⽇本の4都市を巡る予定となっている。

さらに、来年3⽉までにジャカルタやシンガポールをはじめ、ミラノ、パリ、アムステルダム、ベルリン、ロンドンのヨーロッパ5都市を巡るなど、合計21都市30公演にわたる大規模なワールドツアーを展開する。

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ENHYPENはこれまで、圧倒的なパフォーマンス⼒と没⼊感の⾼いストーリーテリング型公演で、世界中のENGENE（ファン）を熱狂させてきた。先んじて公開された「BLOOD SAGA」ツアーポスターでは、ENHYPEN特有のアイデンティティであるヴァンパイアの物語が視覚化され、話題を集めている。

巨⼤な叙事詩を意味する「Saga」とヴァンパイアを象徴する「Blood」を組み合わせたツアータイトルはもちろん、初のワールドツアー「ENHYPEN WORLD TOUR 'MANIFESTO'」を連想させるビジュアルがファンの間でさまざまな推測を呼び、期待を⾼めている。

ワールドツアーの規模も年々拡⼤しており、特に前回のワールドツアー「ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’」では、 K-POP ボーイグループでデビューから最速で⽇本3都市ドームツアーを回った後、海外アーティストの中でデビュー後最速（4年7カ⽉）で⽇本スタジアム公演を実現するなど、「公演強者」の地位を誇っている。

ENHYPEN初の⽇本4⼤ドームツアーに期待が高まる。

公演概要（予定）

［東京］東京ドーム

2026年12⽉1⽇（⽕）開場16：30/開演18：30

2026年12⽉2⽇（⽔）開場 14：00/開演16：00

［愛知］バンテリンドームナゴヤ

2026年12⽉26⽇（⼟）開場15：00/開演17：00

2026年12⽉27⽇（⽇）開場 14：00/開演 16：00

［福岡］みずほPayPayドーム福岡

2027年2⽉6⽇（⼟）開場15：00/開演17：00

2027年2⽉7⽇（⽇）開場14：00/開演16：00

［⼤阪］京セラドーム⼤阪

2027年2⽉19⽇（⾦）開場16：00/開演18：00

2027年2⽉20⽇（⼟）開場14：00/開演16：00

◇ENHYPEN プロフィール

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER：儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。日本デビューからわずか1年半で京セラドーム公演を開催し、第4世代K-POPアーティストとして最速で単独ドーム公演を実現した。さらに、2025年7月、8月には日本2都市でスタジアム公演を行い、海外アーティストとして最速で日本のスタジアムに進出するなど、飛躍を続けている。2026年3月、HEESEUNGの脱退が発表された。