日本時間午後６時５０分に片山財務相のインタビューが予定されている。片山財務相は前週に「原油先物市場の変動が為替市場にも波及し、経済に非常に影響を与えることから、極めて高い緊張感を持って市場動向を注視している」と述べ、円安けん制の姿勢を示していた。片山財務相がこの日のインタビューで、円安是正のための介入について踏み込んだ発言をするようであれば、円が買われる可能性がある。



また、日本時間午後４時半には４月の独購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値、同午後５時には４月のユーロ圏ＰＭＩ速報値が発表されることになっている。４月の独ＰＭＩ速報値は、製造業の大方の予想が５１．４、サービス業の大方の予想が５０．４となっており、製造業、サービス業とも、それぞれ前月の５２．２、５０．９から低下すると見込まれ、４月のユーロ圏ＰＭＩ速報値は、製造業の大方の予想が５０．９、サービス業の大方の予想が４９．８となっており、製造業、サービス業とも、それぞれ前月の５１．６、５０．２から低下するとみられている。



さらに、日本時間午後５時半には４月の英ＰＭＩ速報値、同午後１０時４５分には４月の米ＰＭＩ速報値も発表される。４月の英ＰＭＩ速報値は、製造業の大方の予想が５０．３、サービス業の大方の予想が５０．０となっており、製造業、サービス業とも、それぞれ前月の５１．０、５０．５から低下すると見込まれ、４月の米ＰＭＩ速報値は、製造業の大方の予想が５２．５、サービス業の大方の予想が５０．６となっており、製造業、サービス業とも、それぞれ前月の５２．３、４９．８から上昇するとみられている。



MINKABU PRESS

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