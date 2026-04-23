ディズニー・ミュージック・エンポーリアムにて、5月4日の「スター・ウォーズの日」に向けたキャンペーンが、2026年4月23日よりスタートします。

対象となる「スター・ウォーズ」関連商品を予約、または購入した方に、先着で特別な景品がプレゼントされるキャンペーン。

レコードやCDで銀河の壮大な物語を体験しつつ、象徴的なジャケットの特典をコレクションできるチャンスです☆

ディズニー・ミュージック・エンポーリアム「スター・ウォーズの日キャンペーン」

開始日時：2026年4月23日（木）12:00（正午）〜 配布終了まで

開催場所：ディズニー・ミュージック・エンポーリアム公式オンラインストア

ディズニー・ミュージック・エンポーリアムにて、対象の「スター・ウォーズ」商品を購入した方に、先着でオリジナル特典をプレゼントするキャンペーンが開催されます。

対象期間内にいずれかの商品を予約、または購入すると、新商品6種のジャケットがデザインされたピンバッジがランダムで1種もらえます。

さらに「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025：オリジナル・サウンドトラック・ボックスセット（日本盤／23CD）」を購入した方には、ピンバッジ全6種が揃ったコンプリートセットがプレゼントされます。

発送は国内のみの対応となっています。

新商品6種ジャケットデザインピンバッジ

特典内容：新商品6種ジャケットデザインピンバッジ（非売品）全6種からランダム1種

コンプリートセット対象：『スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025：オリジナル・サウンドトラック・ボックスセット（日本盤／23CD）』購入者

キャンペーン対象商品は、期間前のご購入でも特典が付与される商品と、4月23日のキャンペーン開始以降のご購入が対象となる商品に分かれています。

＜キャンペーン期間前のご購入も特典付与対象の商品＞

・スター・ウォーズ／新たなる希望+帝国の逆襲+ジェダイの帰還 (オリジナル・サウンドトラック) 【セット商品】【アナログ】 (D2JW-1006)

・スター・ウォーズ／マンダロリアン- Season 1+Season 2+Season 3 (オリジナル・サウンドトラック) 【セット商品】【アナログ】 (D2JW-1007)

・スター・ウォーズ／新たなる希望（オリジナル・サウンドトラック）【アナログ】 (UWJD-9047)

・スター・ウォーズ／帝国の逆襲（オリジナル・サウンドトラック）【アナログ】 (UWJD-9049)

・スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（オリジナル・サウンドトラック）【アナログ】 (UWJD-9051)

・スター・ウォーズ／マンダロリアン- Season 1（オリジナル・サウンドトラック）【アナログ】 (UWJD-9052)

・スター・ウォーズ／マンダロリアン- Season 2（オリジナル・サウンドトラック）【アナログ】 (UWJD-9053)

・スター・ウォーズ／マンダロリアン- Season 3（オリジナル・サウンドトラック）【アナログ】 (UWJD-9054)

＜4/23（木）12:00からのご購入が特典付与対象の商品＞

・スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025：オリジナル・サウンドトラック・ボックスセット【日本盤】【23CD】 (UWCD-9030)

・スター・ウォーズ エピソード1／ファントム・メナス オリジナル・サウンドトラック【CD】 (UWCD-1065)

・スター・ウォーズ エピソード2／クローンの攻撃 オリジナル・サウンドトラック【CD】 (UWCD-1066)

・スター・ウォーズ エピソード3／シスの復讐 オリジナル・サウンドトラック【CD】 (UWCD-1067)

・スター・ウォーズ エピソード4／新たなる希望 オリジナル・サウンドトラック【CD】 (UWCD-1068)

・スター・ウォーズ エピソード5／帝国の逆襲 オリジナル・サウンドトラック【CD】 (UWCD-1069)

・スター・ウォーズ エピソード6／ジェダイの帰還 オリジナル・サウンドトラック【CD】 (UWCD-1070)

・スター・ウォーズ／フォースの覚醒 オリジナル・サウンドトラック【CD】 (UWCD-8107)

・ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー オリジナル・サウンドトラック【CD】 (UWCD-8108)

・スター・ウォーズ／最後のジェダイ オリジナル・サウンドトラック【CD】 (UWCD-8109)

・スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け (オリジナル・サウンドトラック)【CD】 (UWCD-1064)

・スター・ウォーズ：クローン・ウォーズ - ファイナル・シーズン（エピソード1-4）オリジナルサウンドトラック【CD】 (UWCD-1088)

・スター・ウォーズ：クローン・ウォーズ - ファイナル・シーズン（エピソード5-8）オリジナルサウンドトラック【CD】 (UWCD-1089)

・スター・ウォーズ：クローン・ウォーズ - ファイナル・シーズン（エピソード9-12）オリジナルサウンドトラック【CD】 (UWCD-1090)

・マンダロリアン(from “The Mandalorian: Chapter 1”)【輸入盤】【アナログ】【ダイカット・ピクチャー・ディスク】(874-6480)

・Star Wars: Galaxy’s Edge Symphonic Suite【輸入盤】【アナログ】 (874-1969) 他

スター・ウォーズアナログ6作品発売記念キャンペーン

実施期間：2026年4月23日（木）〜特典配布終了まで

同時開催として、対象のCDショップにて「スター・ウォーズアナログ6作品発売記念キャンペーン」がスタートします。

CDショップでキャンペーン対象商品を購入した方に、先着でオリジナルステッカーをプレゼント。

ステッカーのデザインは全6種がラインナップされており、どれがもらえるかはお楽しみとなっています。

＜対象商品一覧＞

・スター・ウォーズ／新たなる希望（オリジナル・サウンドトラック／アナログ）

・スター・ウォーズ／帝国の逆襲（オリジナル・サウンドトラック／アナログ）

・スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（オリジナル・サウンドトラック／アナログ）

・スター・ウォーズ／マンダロリアン- Season 1（オリジナル・サウンドトラック／アナログ）

・スター・ウォーズ／マンダロリアン- Season 2（オリジナル・サウンドトラック／アナログ）

・スター・ウォーズ／マンダロリアン- Season 3（オリジナル・サウンドトラック／アナログ）

・スター・ウォーズ エピソード1 / ファントム・メナス(オリジナル・サウンドトラック／CD）

・スター・ウォーズ エピソード2 / クローンの攻撃(オリジナル・サウンドトラック／CD）

・スター・ウォーズ エピソード3 / シスの復讐(オリジナル・サウンドトラック／CD）

・スター・ウォーズ エピソード4 / 新たなる希望(オリジナル・サウンドトラック／CD）

・スター・ウォーズ エピソード5 / 帝国の逆襲(オリジナル・サウンドトラック／CD）

・スター・ウォーズ エピソード6 / ジェダイの帰還(オリジナル・サウンドトラック／CD）

・スター・ウォーズ／フォースの覚醒（オリジナル・サウンドトラック／CD）

・ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー（オリジナル・サウンドトラック／CD）

・スター・ウォーズ／最後のジェダイ（オリジナル・サウンドトラック／CD）

・スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け(オリジナル・サウンドトラック／CD）

・スター・ウォーズ：クローン・ウォーズ - ファイナル・シーズン（エピソード1-4）オリジナル・サウンドトラック（CD）

・スター・ウォーズ：クローン・ウォーズ - ファイナル・シーズン（エピソード5-8）オリジナル・サウンドトラック（CD）

・スター・ウォーズ：クローン・ウォーズ - ファイナル・シーズン（エピソード9-12）オリジナル・サウンドトラック（CD）

＜お取り扱い店舗＞

東京都：HMV record shop コピス吉祥寺、HMV record shop 渋谷、HMV record shop 新宿、タワーレコード 池袋店、タワーレコード 渋谷店、タワーレコード 新宿店、タワーレコード 町田店

神奈川県：タワーレコード 川崎店、タワーレコード 横浜ビブレ店

埼玉県：タワーレコード 浦和店

新潟県：タワーレコード 新潟店

愛知県：タワーレコード 名古屋パルコ店

大阪府：HMV record shop 心斎橋、タワーレコード 梅田NU茶屋町店、タワーレコード なんばパークス店

兵庫県：タワーレコード 神戸店

福岡県：タワーレコード アミュプラザ博多店、タワーレコード 福岡パルコ店

「スター・ウォーズ」を彩る数々の音楽作品を手に入れながら、特別なアイテムもコレクションできるファン必見の企画です。

ディズニー・ミュージック・エンポーリアム「『スター・ウォーズの日』キャンペーン」の紹介でした。

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