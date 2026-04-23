現場定着まで伴走する支援！ 日立ソリューションズ・テクノロジー「生成AI導入支援サービス」

記事ポイント 日立ソリューションズ・テクノロジーが生成AI導入支援サービスの提供を開始。2026年4月23日から、コンサルティングとプロトタイプ検証を個別見積で提供。高性能RAGやオンプレミス構成で、精度と機密性の両立を支援。 日立ソリューションズ・テクノロジーが生成AI導入支援サービスの提供を開始。2026年4月23日から、コンサルティングとプロトタイプ検証を個別見積で提供。高性能RAGやオンプレミス構成で、精度と機密性の両立を支援。

生成AIを導入しても、精度やセキュリティの課題から業務定着に至らない企業は少なくありません。

日立ソリューションズ・テクノロジーは、そうした課題に対応する「生成AI導入支援サービス」の提供を開始します。

日立ソリューションズ・テクノロジー「生成AI導入支援サービス」





提供開始日：2026年4月23日提供会社：株式会社日立ソリューションズ・テクノロジーサービス内容：課題抽出、ターゲット選定、効果予測、効果検証、精度評価提供メニュー：コンサルティング、プロトタイプ検証価格：個別見積

日立ソリューションズ・テクノロジーは、業務課題の分析・把握から試行システム構築、本番導入までを一貫して支援するサービスを立ち上げます。

日立グループで培った生成AIの技術力と業務コンサルティング力、システム実装力を組み合わせ、高精度な生成AI活用システムの構築を目指します。

クラウド依存ではなく、自社インフラや既存設備を活用したオンプレミス構成にも対応し、機密性やコスト最適化に柔軟に向き合える点も特徴です。

導入時の4つの課題

同社は、生成AI導入が進まない背景として4つの壁を挙げています。

1つ目は、社内特有の用語や複雑なデータ構造をAIが正確に理解できず、回答精度に限界が生じることです。

2つ目は、RAGを活用しても社内資料に含まれる図や表を十分に読み取れず、必要な情報が欠落しやすいことです。

3つ目は、機密情報や個人情報の取り扱い制約によって、クラウド型AIの活用が難しいケース。

4つ目は、現場で生成AIをどう使うかが定まらず、試行や定着が進まない点です。

独自技術と支援内容

解決策として打ち出すのが、独自技術と最新生成AIを組み合わせた最適化支援です。

高性能RAGでは、Excel、Word、PDFといった標準形式に加え、従来は解析が難しかった図や表にも対応。

社内資料を正確に引用・参照しながら、根拠が明確な回答生成を目指します。

さらに、自社保有のGPUクラスターを活用し、モデル精度の検証から改善までのサイクルを高速化。

現場のフィードバックを素早く反映しやすい開発環境を整えています。

基盤設計ではアクセス権限管理を徹底し、許可されたユーザーやシステムだけが利用できる柔軟なアーキテクチャを構築。

機密性の高い情報を扱う企業にも配慮した設計です。

加えて、課題抽出から業務プロセスへの組み込み、運用後の定着支援まで伴走する一気通貫のサポートも展開します。

図や表に対応した活用事例





導入事例の1つとして、複雑な図や表、独自フォーマットを含む現場資料への対応例が紹介されています。

この事例では、一般的な生成AIでは読み込みにくい資料に対して、日立ソリューションズ・テクノロジーが開発したRAGを導入。

テキストだけでなく、現場特有の情報構造まで理解するソリューションを提供します。

AIエージェントとの対話を通じて、過去のトラブル事例や判断根拠を即座に引き出せる環境も構築しています。

経験の浅い社員でも必要な情報へ迅速にアクセスしやすくなり、「探す時間」を「考える時間」へ変えていく取り組みです。

部門を越えた知見共有や、既存インフラとセキュリティ方針を尊重した「自社専用」の基盤づくりにもつながる事例となっています。

採用業務での活用例





もう1つの事例は、採用現場での生成AI活用です。

形式がばらばらな職務経歴書の読み解きは担当者の負担になりやすく、主観による選考のブレが優秀な人材の見落としにつながることもあります。

この課題に対し、同社独自の非定型データ解析技術を活用し、経験や実績を瞬時にスコアリング。

募集要件との親和性を数値化し、客観的な可視化を実現します。

PDFを含む多様な職務経歴書から主要スキルを抽出できるほか、解析から評価、結果確認までをブラウザ上のWeb UIで一貫して操作可能です。

評価プロセスのログを可視化し、組織内で選考の妥当性を共有しやすい設計もポイント。

採用スピードと公平性の両立に注目です。

生成AIの導入そのものではなく、現場で使い続けられる仕組みづくりまで支援する今回のサービス。

図表を含む複雑な社内資料への対応や、機密性に配慮した基盤設計など、実務に寄り添う要素がそろっています。

業務プロセスの見直しや、生成AI活用の具体化を進めたい企業にとって参考になりそうな新サービスです。

日立ソリューションズ・テクノロジー「生成AI導入支援サービス」の紹介でした。

よくある質問

Q. 生成AI導入支援サービスでは何を支援してもらえますか？

A. 課題抽出、ターゲット選定、効果予測を行うコンサルティングに加え、効果検証や精度評価を含むプロトタイプ検証まで対応します。

分析から試行システム構築、本番導入まで一貫支援する点が特徴です。

Q. このサービスはどんな企業に向いていますか？

A. 生成AIを導入したものの期待した精度が出ない企業や、機密情報の扱いからクラウド型AIの活用に不安を抱える企業、現場での具体的な使い方が定まっていない企業に向いています。

Q. 価格は決まっていますか？

A. 提供メニューはコンサルティングとプロトタイプ検証で、価格は個別見積です。

企業ごとの課題や検証内容、必要な構成に応じて導入内容を設計するサービスになっています。

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