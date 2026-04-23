韓国の人気恋愛リアリティー番組『乗り換え恋愛４』ABEMAで配信
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、韓国の動画配信サービス・TVINGオリジナルコンテンツの大人気恋愛リアリティショー『乗り換え恋愛』のシーズン４となる『乗り換え恋愛４』を４月29日（水・祝）夜10時より国内独占配信を開始する。
『乗り換え恋愛』は、さまざまな理由で別れた複数のカップルが一つ屋根の下で生活し、過去の恋と新たな出会いの間で葛藤する姿を赤裸々に描いた韓国の恋愛リアリティー番組。誰が誰の「X（元恋人）」であるかを隠したままスタートする緊張感、そして元恋人の目の前で新しい異性と仲を深めるという極限の状況が視聴者の共感と切なさを呼び、社会現象を巻き起こしてきた。
最新作となるシーズン４では、ソウル近郊で共同生活を送ったのち、日本に場所を移し湘南のラグジュアリーリゾートでのロマンス旅行を敢行。慣れない異国の地で見せる本音や旅という開放的なシチュエーションが引き起こす予測不能な展開に一瞬たりとも目が離せない。第１話、第２話では、共同生活ハウスに入居したクァク・ミンギョン、ソン・ベクヒョン、パク・ジヒョン、チョ・ユシク、チェ・ユンニョン、キム・ウジン、ホン・ジヨン、チョン・ウォンギュがXの正体を隠したまま探り合いに。そんな中、女性入居者がXを除く男性入居者に30分以内でデートを申し込み、状況は急変する。
スタジオMCには、お馴染みのチョン・ギソク、イ・ヨンジン、キム・イェウォン、ユラ（Girl’s Day）が集結。ゲストにもSEVENTEENのエスクプスとミンギュ、BOYNEXTDOORのソンホとミョン・ジェヒョン、さらにBLACKPINKのジェニーもスペシャルゲストとして登場。視聴者の気持ちを代弁する鋭い分析と時に涙する温かいコメントが物語をさらに盛り上げる。
恋愛リアリティー番組『乗り換え恋愛４』は、４月29日（水・祝）夜10時より「ABEMA」にて国内独占配信開始。さらに、『乗り換え恋愛４』の国内独占配信を記念して、『乗り換え恋愛２』を４月22日（水）夜６時から４月29日（水・祝）夜11時59分まで全話無料で配信する。
(C) TVING Co., Ltd, All Rights Reserved.
『乗り換え恋愛』は、さまざまな理由で別れた複数のカップルが一つ屋根の下で生活し、過去の恋と新たな出会いの間で葛藤する姿を赤裸々に描いた韓国の恋愛リアリティー番組。誰が誰の「X（元恋人）」であるかを隠したままスタートする緊張感、そして元恋人の目の前で新しい異性と仲を深めるという極限の状況が視聴者の共感と切なさを呼び、社会現象を巻き起こしてきた。
スタジオMCには、お馴染みのチョン・ギソク、イ・ヨンジン、キム・イェウォン、ユラ（Girl’s Day）が集結。ゲストにもSEVENTEENのエスクプスとミンギュ、BOYNEXTDOORのソンホとミョン・ジェヒョン、さらにBLACKPINKのジェニーもスペシャルゲストとして登場。視聴者の気持ちを代弁する鋭い分析と時に涙する温かいコメントが物語をさらに盛り上げる。
恋愛リアリティー番組『乗り換え恋愛４』は、４月29日（水・祝）夜10時より「ABEMA」にて国内独占配信開始。さらに、『乗り換え恋愛４』の国内独占配信を記念して、『乗り換え恋愛２』を４月22日（水）夜６時から４月29日（水・祝）夜11時59分まで全話無料で配信する。
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