◇ナ・リーグ ドジャース―ジャイアンツ（2026年4月22日 サンフランシスコ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が22日（日本時間23日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・投手兼DH」で出場。盤石の立ち上がりを見せた。

先頭のアダメスを外角98.9マイル（約159.1キロ）直球で見逃し三振に仕留めると、次打者・アラエスには左前打を許したが、3番・チャプマンをスイーパーで空振り三振。2死一塁からディバースに中前打を許し、得点圏に走者を背負ったが、5番・シュミットをスイーパーで空振り三振。2安打を浴び、21球を要したが、アウトは全て三振で奪う最高の立ち上がりとなった。

前回登板の15日（日本時間16日）メッツ戦では、登板2日前の死球の影響で打者としては出場せず、エンゼルス時代の21年5月28日以来、5年ぶりに投手に専念した。5回に今季初の自責点を記録も、日本の先発投手最長となる32回2/3連続自責点0をマーク。6回2安打1失点、今季最多10奪三振で2勝目を挙げた。

1783日ぶりの“一刀流”について「イニング間がやっぱり長く感じるので変な感じはした」としながらも「いつもより打者に対しての対策を取る時間は多かった」とメリットも口にしていた。