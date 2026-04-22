２２日のＴＢＳ「水曜日のダウンタウン」では、ナダルをターゲットにした監禁企画「身代わりジェスチャークイズ」完結編が放送された。

千葉の山奥に監禁されたナダルが、脱出のためのゼスチャークイズに協力させるために芸人らに電話をかけて呼び出すも、察知されて不調続き。このため呼び出すターゲットを「暇」「バカ」「番組を見ていない」の条件に設定したが、電話したのは、中国出身の女性芸人いぜん。

ロング髪の私服姿で山奥までやってきてくれ、ナダルが必死にゼスチャーでお題を伝えたが…ナダルと激しくタメ口喧嘩を繰り広げることに。

番組では理系東大院生卒の会社員であることが紹介され、ネットでも話題に。

「いぜんって東大の大学院出てるのか」「東大卒業してＯＬと芸人の二足のわらじやってるのすげぇなぁ」「いぜん水曜日出とるやん」「いぜんちゃん可愛すぎる」「私服のいぜん可愛いな」「いぜんさん出てきてびっくり」「私服はじめてみた」「チャイナじゃないいぜんは新鮮ｗ」との反応が投稿された。