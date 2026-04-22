「東大出てるの！？」「可愛すぎる」【水ダウ】ナダルに呼び出された東大院卒の美人芸人に騒然「私服はじめて見た」「すげえ」「出てきてビックリ」
２２日のＴＢＳ「水曜日のダウンタウン」では、ナダルをターゲットにした監禁企画「身代わりジェスチャークイズ」完結編が放送された。
千葉の山奥に監禁されたナダルが、脱出のためのゼスチャークイズに協力させるために芸人らに電話をかけて呼び出すも、察知されて不調続き。このため呼び出すターゲットを「暇」「バカ」「番組を見ていない」の条件に設定したが、電話したのは、中国出身の女性芸人いぜん。
ロング髪の私服姿で山奥までやってきてくれ、ナダルが必死にゼスチャーでお題を伝えたが…ナダルと激しくタメ口喧嘩を繰り広げることに。
番組では理系東大院生卒の会社員であることが紹介され、ネットでも話題に。
「いぜんって東大の大学院出てるのか」「東大卒業してＯＬと芸人の二足のわらじやってるのすげぇなぁ」「いぜん水曜日出とるやん」「いぜんちゃん可愛すぎる」「私服のいぜん可愛いな」「いぜんさん出てきてびっくり」「私服はじめてみた」「チャイナじゃないいぜんは新鮮ｗ」との反応が投稿された。