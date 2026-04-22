WD名古屋がティモシー・カールや佐藤駿一郎ら5選手の退団を発表

22日（水）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のウルフドッグス名古屋は、2025-26シーズンをもってセッターの早坂心之介（26）と上林直澄（27）、リベロの渡辺俊介（38）、アウトサイドヒッターのティモシー・カール（30）、ミドルブロッカーの佐藤駿一郎（25）ら5選手が退団することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

宮城県出身の早坂は大東文化大学を卒業後、2023年に大同特殊鋼レッドスター（現・大同特殊鋼知多レッドスター）へ入団。その後、VC長野トライデンツを経て、2025年にWD名古屋へ加入した。在籍1季目となる今シーズンは、SVリーグ男子のレギュラーシーズン（RS）40試合でベンチ入り。シーズンを通して途中出場が多かったものの、19日（日）に行われたRS最終第22節GAME2の東レアローズ静岡戦ではスタートから出場し、チームのストレート勝利に貢献した。

山形県出身の上林は2021年に明治大学を卒業後、バレーボールの第一線から離れ、地元の企業へ就職した。社会人3年目となる2023年、「特別国民体育大会 燃ゆる感動かごしま国体 バレーボール競技 成年男子の部」に山形県選抜のキャプテンとして出場したことをきっかけに、2023年12月に行われた男子日本代表若手有望選手合宿へ参加。翌2024年にWD名古屋へ入団した。在籍2季目となる今シーズンは、SVリーグ男子のRS29試合でベンチ入りを果たした。

北海道出身の渡辺は順天堂大学を卒業後、東レアローズ（現・東レアローズ静岡）やヴォレアス北海道の国内クラブだけでなく、ドイツやルーマニアといった海外クラブでもプレー。2024年にWD名古屋へ入団した。在籍2季目となる今シーズンはSVリーグ男子のRS30試合でベンチ入り。もう1人のリベロ市川健太と共に多くの試合に出場したが、3月1日に行われたRS第15節GAME2のVC長野戦で負傷して以降、出場はない。

フランス出身のカールは同国代表として活躍しており、2024年のネーションズリーグではチームの優勝に貢献。同年のパリオリンピックにはリザーブメンバーとして帯同した。クラブキャリアでは国内やイタリア、ドイツ、ポーランドといったヨーロッパのリーグを渡り歩き、2025年にWD名古屋へ入団。在籍1季目となる今シーズンはSVリーグ男子のRS36試合でベンチ入りし、279得点を挙げた。

宮城県出身の佐藤は高校3年時の2018年に日本代表へ初選出されると、その後は2022年と2025年の世界選手権、2025年のネーションズリーグに出場を果たした。クラブキャリアでは東海大学を卒業後、ジェイテクトSTINGS（現・ジェイテクトSTINGS愛知）やフィンランドのクラブでプレーし、2025年にWD名古屋へ入団した。在籍1季目となる今シーズンは、SVリーグ男子のRS40試合でベンチ入りし、244得点を挙げた。

5選手はクラブを通してコメントしている。

■早坂心之介

「この度、ウルフドッグス名古屋を退団する運びとなりました。僕にとってこのチームでバレーボールができたということは本当に特別で毎日が幸せでした。素晴らしいスタッフ、メンバーと練習を重ねることで自分に足りていない部分とより向き合うことができました。上手くいかないことも多かったですが、ウルドファミリーの皆様の支えがあり、ここまで戦い抜くことができたと強く思います。チーム関係者及びファンの皆様に心より感謝申し上げます。そして我々ウルドファミリーはファイナルラウンドに向けてより一層レベルアップする必要があります。どうか最後まで力強いご声援のほど宜しくお願いいたします。短い間ではございましたが、本当にありがとうございました。また皆様と元気にお会い出来る日を楽しみにしております」

■上林直澄

「今シーズンを以て退団することになりました。突然の報告となり申し訳ありません。約2年半、ウルフドッグス名古屋の一員として皆さんと一緒に戦えたことを誇りに思います。スポンサー様、ファンの皆様、チームメイト、スタッフ、全ての方へ感謝しかありません。ありがとうございました。社会人からプロバレーボール選手になるにあたって沢山の不安がありましたが、こんなにも楽しく幸せな時間を過ごせたのは皆様の応援があったからです。ウルフドッグス名古屋で過ごしたシーズンは悔しい思いも、嬉しい思いも沢山あり私自身の人生で1番充実していました。この経験を糧に次のステージで進化した自分をお見せできるよう頑張っていきます。ウルドファミリーが本当に大好きです。本当にありがとうございました！またお会いしましょう！」

■渡辺俊介

「2シーズン大変お世話になりました。素晴らしいクラブに所属できたことは私にとってとても素晴らしい経験になりました。毎日がとても刺激的でエントリオに通うのが楽しみでした。ファミリーの皆様、チームに迎え入れて頂きありがとうございました。クラブを去ることはとても悲しいですがまた何処かでお会いできればと思います。皆様にお願いです。どうか来シーズン市川がサボらないよう見張っていただきサボっている際は叱咤激励して頂きますようお願い申し上げます。本当にありがとうございました。パートナー、スポンサー企業の皆様に支えられて私達は大好きなバレーボールができています。今後もウルフドッグス名古屋が素晴らしいクラブでいられるよう支えて頂ければ幸いです」

■ティモシー・カール

「この1年間、私のために尽くしてくださったクラブの皆さん全員に心から感謝いたします。入団初日から温かく迎え入れていただき、コート内外で大きな支えとなりました。スタッフや裏方で支えてくださった方々のサポートは本当に素晴らしく、常に私が環境に馴染めるよう助けてくださり、最高のプレー環境をつくってくれました。また、ファンの皆さんにも心より感謝しています。皆さんの温かい優しさや情熱、どの試合でも変わらぬ熱い応援をいただき、とても大きな力になりました。ホームでもアウェイでも皆さんのエネルギーや励ましを肌で感じることができたのは特別な経験であり、決して忘れません。シーズン中に腰のケガを負ってしまい、もっとチームに貢献したかっただけに、とても悔しい気持ちもあります。それでも、最後まで全力を尽くしてシーズンをしっかりと締めくくれるよう、集中して取り組んでいます」

「ここでのすべての経験に心から感謝しています。日本での生活は、プロとしてだけでなく、人としても大変貴重な経験となりました。日本の文化に触れ、多くの人と出会い、日本での生活を体験できたことはとても素晴らしく、私を真に豊かにしてくれたものです。ここで過ごした時間は、素敵な思い出ばかりです。コートでのかけがえのない瞬間や勝利、挑戦、そしてオフの楽しい時間もすべて心に残っています。このシーズンを特別なものにしてくださったすべての方にあらためて感謝の気持ちを伝えたいです。これらの思い出は、これからもずっと大切にしていきます」

■佐藤駿一郎

「1年間という短い期間でしたが沢山の応援をいただきありがとうございました。ウルドファミリーと一緒に戦うことができて嬉しかったですし、このチームの一員としてプレーできたことを誇りに思います。まだチャンピオンシップが残っていますので、最後まで一緒に戦っていきましょう！そして、これからもウルフドッグス名古屋への熱い応援をよろしくお願いします。本当にありがとうございました」